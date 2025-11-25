حمایت قلعهنویی از طارمی بعد از برخورد جدی
بعد از ماجرای پنالتیهای جنجالی تورنمنت العین، امیر قلعهنویی در مورد مهدی طارمی صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، ماجرای تغییر پنالتیزنها در فینال تورنمنت العین و ضربه از دسترفته میلاد محمدی، موجی از واکنشها را برانگیخت و باعث عصبانیت امیر قلعهنویی از مهدی طارمی شد؛ ستارهای که این روزها در المپیاکوس میدرخشد و یکی از ستونهای اصلی تیم ملی به شمار میرود.
اما امیر قلعهنویی در برنامه فوتبال برتر، با توضیحاتی کامل و صریح، تلاش کرد فضای منفی پیرامون مهاجم باتجربه ایران را آرام کند و تصویری منصفانهتر از نقش و شخصیت او ارائه دهد.
در ابتدای توضیحات، سرمربی تیم ملی در مورد انتخاب پنالتیزنها گفت: «شما الان زنگ بزنید به آقای مهدویکیا از نسل ۲۰۰۷ بپرسید که پنالتیزنهایتان از کی مشخص بود. حتی اوت دستی، کاشته و کرنر هم تعیین میشد. اینجا اشتباه آقای مهدی طارمی بود که پنالتیزن را عوض کرد و من همانجا در زمین با او برخورد کردم.»
اما این فقط بخش اول ماجرا بود و قلعهنویی خیلی زود به تصویر حرفهای طارمی پرداخت: «مهدی طارمی یک اشتباهی کرد اما آخر شب، با اینکه حالم خوب نبود، آمد اتاقم و معذرتخواهی کرد. گفت اشتباه کردم. من هم در رختکن چون شرایط روحی خوبی نداشتم با او برخورد کردم اما خودش پیشقدم شد. این برای من خیلی ارزش دارد.»
او سپس برای نشان دادن شخصیت فروتن طارمی مثال مهمی زد: «آقای طارمی خیلی بچه خوبی است و پیچیدگی هم ندارد. ایشان نیمهنهایی جام باشگاههای اروپا پاس صعود داد و تیمش رفت فینال. یک ماه بعد در تورنمنت کافا دقیقه ۹۲ مقابل افغانستان به زمین رفت. بازیکنی که پاس صعود به فینال لیگ قهرمانان اروپا را مقابل بارسلونا داده، یک ماه بعد اینقدر افتاده و متواضع وارد زمین میشود. بازیکن باید در تیم سالار باشد اما این موضوع یعنی بازیکن محوری در تیمملی نیست. بازیکنی که پاس صعود به فینال لیگ قهرمانان اروپا را مقابل بارسلونا داده یک ماه بعد انقدر افتاده و متواضع حرف سرمربی را گوش کرد و رفت داخل زمین. اکی نبود که بازی کند اما آن دقیقه هم نباید او را به زمین میفرستادیم اما بدون غر به زمین رفت.»
حالا امیر قلعهنویی با حمایت از شخصیت مهدی طارمی نشان داد اختلافات و برخوردهای لحظهای بعد از ناهماهنگی پیش آمده خیلی زود تمام شده است و مهدی طارمی، به عنوان کاپیتان ایران باید نقش کلیدی در جام جهانی ایفا کند. در واقع طارمی در صفحه شطرنج سرمربی تیم ملی نقش یک وزیر را دارد و او به این مهره مهم پیام میدهد که اشتباه او تمام شده و باید این ماجراها فراموش شود.