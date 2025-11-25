شارجه سلطه الاهلی را در آسیا به پایان رساند

به گزارش ایلنا، تیم الشارجه امارات موفق شد به شکل تاریخی، روند شکست‌ناپذیری الاهلی عربستان در سطح آسیا را متوقف کند. این تیم دوشنبه شب و در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا ۲۰۲۵–۲۰۲۶، با نتیجه ۱–۰ الاهلی را شکست داد و شگفتی بزرگی رقم زد. با این نتیجه، الاهلی در امتیاز ۱۰ و رتبه دوم جدول گروه غرب آسیا متوقف ماند؛ در حالی که الشارجه با رسیدن به ۷ امتیاز به جایگاه ششم صعود کرد.

این پیروزی به معنای پایان یک رکورد تاریخی بود. الاهلی طی ۲۲ مسابقه پیاپی در لیگ قهرمانان آسیا طعم شکست را نچشیده بود؛ رکوردی که از ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ آغاز شده بود و پس از ۱۶۸۴ روز مقاومت، سرانجام با گل عثمان کامارا در دقیقه ۸۱ شکسته شد. این روند شکست‌ناپذیری شامل پنج بازی در فصل ۲۰۲۰–۲۰۲۱، سیزده مسابقه در فصل گذشته و چهار دیدار نخست نسخه جاری بود. الشارجه همچنین به رکورد دیگر الاهلی پایان داد؛ زیرا این تیم برای ده مسابقه پیاپی در همه رقابت‌ها باختی نداشت. افزون بر این، الاهلی برای نخستین‌بار طی ۱۸ بازی آسیایی اخیر موفق به گلزنی نشد.

الاهلی فصل گذشته، برای نخستین‌بار در تاریخش، قهرمان آسیا شد. آن‌ها با ۱۳ بازی بدون شکست (۱۲ برد و یک تساوی) به این عنوان رسیدند؛ از جمله پیروزی ۳–۱ مقابل الهلال در نیمه‌نهایی. قهرمانی نیز با برد ۲–۰ مقابل کاوازاکی ژاپن و در حضور هوادارانشان رقم خورد. همین پیشینه باعث شده انتظارها از تیم و سرمربی آلمانی، ماتیاس یایسل، بسیار بالا باشد و شکست برابر الشارجه اکنون آنان را وارد مرحله‌ای حساس کند.

با توقف این رکورد بزرگ، موجی از پرسش‌ها و انتقادات رسانه‌ای و هواداری در راه است. عملکرد تیم، کندی در گلزنی، مشکلات در ساختار دفاعی و کیفیت تصمیمات تاکتیکی یایسل، همگی موضوعاتی هستند که احتمالاً زیر ذره‌بین خواهند رفت. الاهلی مدت‌ها تیمی سخت‌ شکست‌پذیر بود و همین باعث می‌شود هر لغزش یا افت عملکرد، ابعاد بزرگ‌تری پیدا کند. حالا یایسل در برابر یک آزمون واقعی قرار گرفته است؛ باید پاسخ مشخصی برای بازگرداندن توازن تیم ارائه دهد، از خطاهای بازی برابر الشارجه درس بگیرد و پیش از آن‌که تردیدها افزایش یابد، روند را اصلاح کند.

در چنین فضایی، الاهلی وارد دوره‌ای از فشارهای فنی و روانی شده است. ادامه مسیر تیم در آسیا و رقابت‌های داخلی تا حد زیادی به واکنش کادر فنی در برابر این سقوط ناگهانی بستگی دارد. رسانه‌ها و هواداران نیز با دقت بیشتری عملکرد تیم را بررسی خواهند کرد و هر نتیجه ضعیف می‌تواند موج تازه‌ای از انتقادها را به همراه داشته باشد. در همین حال، بازیکنان نیاز دارند روحیه‌شان حفظ شود تا فشار روانی مانع از عملکردشان نشود.

واضح است که الاهلی در آستانه یک مرحله دشوار قرار دارد. شکست برابر الشارجه تنها یک باخت ساده نبود، بلکه نشانه‌ای از مسیر دشواری است که ممکن است پیش‌روی این تیم قرار گیرد؛ چه در ادامه لیگ قهرمانان آسیا و چه در مسابقات داخلی. اکنون نیازمند بازنگری فنی، تقویت ساختار دفاعی، افزایش کارایی هجومی و بازیابی استانداردهای تیمی هستند. در کنار آن، تیم باید از نظر ذهنی برای مقابله با فشارها آماده شود و نشان دهد همچنان توانایی بازگشت به مسیر پیروزی‌های همیشگی را دارد.

