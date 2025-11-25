خبرگزاری کار ایران
خبر خوش برای تراکتور؛ حریف قطری در آستانه حذف

آخرین حریف تراکتور در آستانه حذف قرار دارد و این میتواند خبر مثبتی برای دراگان اسکوچیچ باشد.

به گزارش ایلنا، تیم الغرافه شب گذشته در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا متحمل چهارمین شکست خود شد و برابر شباب الاهلی دبی با نتیجه دو بر صفر تن به شکست داد. مسابقه در ورزشگاه راشد دبی برگزار شد و الغرافه در نیمه اول نمایش ضعیفی داشت؛ نیمه‌ای که هر دو گل بازی در آن ثبت شد و کار را برای بازگشت دشوار کرد.

در نیمه دوم شرایط الغرافه کمی بهتر شد اما تلاش دو تیم ثمری نداشت و توپ دیگری از خط دروازه‌ها عبور نکرد. با این باخت، الغرافه همچنان با ۳ امتیاز در رده نهم باقی ماند و در مقابل، شباب الاهلی با رسیدن به امتیاز ۱۰ به رده پنجم جدول صعود کرد. بازیکنان الغرافه در دقایق ابتدایی تلاش کردند سرعت بازی حریف را کم کرده و با بستن فضاها در میانه میدان، جریان مسابقه را کنترل کنند اما این نقشه کارساز نشد و نتوانستند جلوی حملات خطرناک تیم اماراتی را بگیرند.

شباب الاهلی خیلی زود به گل رسید؛ کوان سانتوس در دقیقه ۹ با نفوذی سریع از جناح چپ و شوتی محکم از حوالی محوطه جریمه، توپ را به گوشه چپ دروازه الغرافه فرستاد. در دقیقه ۲۸ نیز گلیهرمه با شوتی مشابه از همان سمت موفق شد گل دوم را وارد دروازه کند تا تیم زردپوش دوباره غافلگیر شود. در ده دقیقه پایانی نیمه نخست فشار الغرافه افزایش یافت و این تیم چند ضربه کرنر به دست آورد، اما شباب الاهلی با عقب کشیدن خطوط خود و تمرکز کامل روی دفاع، برتری دو گله را حفظ کرد تا نیمه اول با همین نتیجه تمام شود.

خبر خوش برای تراکتور؛ حریف قطری در آستانه حذفبا این نتیجه، شباب الاهلی 10 امنیازی شد و اختلاف خود را با الدحیل و الشارجه به سه امتیاز افزایش داد تا همراه با

اما با این شکست، الغرافه سه امتیاز از منطقه صعود کمتر دارد و عملا شانس صعودش بسیار کم شده است. آنها با الوحده، الاتحاد و تراکتور بازی خواهند داشت که برای این تیم هم قرعه دشواری است.

