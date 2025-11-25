خبرگزاری کار ایران
قلعه‌نویی: تیم ملی با وجود غیبت ستاره‌ها، مسیر موفقیت را طی می‌کند
امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از بررسی وضعیت تیم ملی، از مسیر مثبت تیمش با وجود غیبت ستاره‌های خط حمله و دشواری‌های اخیر خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سرمربی تیم ملی با اشاره به کاهش توان تیم در ماه‌های اخیر گفت: بعد از جام ملت‌ها تقریبا هشتاد درصد بازیکنان اصلی در دسترس نبودند و این باعث شد حدود چهل درصد از قدرت تیم کاهش یابد. بازیکنانی مانند علی قلی‌زاده، مهدی قایدی، سردار آزمون، علیرضا جهانبخش و محمد محبی در اختیار ما نبودند.

قلعه‌نویی ادامه داد: بازگشت برخی بازیکنان کلیدی مانند مجید حسینی تأثیر بسزایی در شکل‌گیری تیم داشت، هرچند او در دو صحنه اشتباه کرد که ناشی از فاصله طولانی یک ساله از تیم ملی و مصدومیت‌های قبلی بود.

او درباره عملکرد تیم ملی در بازی‌های اخیر افزود: در مجموع دیدار با روسیه، فینال کافا و دو بازی تورنمنت العین، تیم عملکرد خوبی داشت و آینده روشنی برای ملی‌پوشان ترسیم شد. فوتبال، مانند زندگی، فراز و نشیب دارد اما ما مسیر درست را دنبال می‌کنیم.

