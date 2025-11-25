به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی با اشاره به کاهش توان تیم در ماه‌های اخیر گفت: بعد از جام ملت‌ها تقریبا هشتاد درصد بازیکنان اصلی در دسترس نبودند و این باعث شد حدود چهل درصد از قدرت تیم کاهش یابد. بازیکنانی مانند علی قلی‌زاده، مهدی قایدی، سردار آزمون، علیرضا جهانبخش و محمد محبی در اختیار ما نبودند.

قلعه‌نویی ادامه داد: بازگشت برخی بازیکنان کلیدی مانند مجید حسینی تأثیر بسزایی در شکل‌گیری تیم داشت، هرچند او در دو صحنه اشتباه کرد که ناشی از فاصله طولانی یک ساله از تیم ملی و مصدومیت‌های قبلی بود.

او درباره عملکرد تیم ملی در بازی‌های اخیر افزود: در مجموع دیدار با روسیه، فینال کافا و دو بازی تورنمنت العین، تیم عملکرد خوبی داشت و آینده روشنی برای ملی‌پوشان ترسیم شد. فوتبال، مانند زندگی، فراز و نشیب دارد اما ما مسیر درست را دنبال می‌کنیم.

