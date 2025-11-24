خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قلعه‌نویی: تورنمنت العین، شبیه‌سازی جام جهانی بود

قلعه‌نویی: تورنمنت العین، شبیه‌سازی جام جهانی بود
کد خبر : 1718516
لینک کوتاه کپی شد.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی پیشین تیم ملی ایران، تأکید کرد که نتایج تیم ملی در تورنمنت چهارجانبه العین نشان‌دهنده نقاط ضعف و قوت است و این بازی‌ها پیش از جام جهانی ۲۰۲۶، شبیه‌سازی مفیدی برای تیم بوده است.

به گزارش ایلنا،  در حالی که نگرانی‌ها پیرامون آمادگی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ بالا گرفته و ایران نتوانسته در بازی‌های دوستانه مقابل تیم‌های بزرگ به میدان برود، ناکامی در تورنمنت چهارجانبه العین بر این نگرانی‌ها افزوده است.

تیم ملی ایران در دو بازی فیفادی نوامبر مقابل کیپ ورد و ازبکستان، در ۹۰ دقیقه با نتیجه صفر-صفر متوقف شد و در ضربات پنالتی مغلوب تیم فابیو کاناوارو شد.

امیر قلعه‌نویی درباره این تورنمنت گفت: این دو بازی دستاوردهای خوبی داشت و نقاط ضعف و قوت تیم را به ما نشان داد. من اصلاً به مسائل فنی کار ندارم؛ هدف ما شبیه‌سازی شرایط جام جهانی بود.

وی افزود: برخی گفته بودند که ما خودمان کیپ ورد را برای بازی انتخاب کرده‌ایم، اما به نظرم این تیم از مصر هم قوی‌تر بود و در جام جهانی حرف‌های زیادی خواهد داشت.

سرمربی پیشین تیم ملی در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی و حساب و کتاب، باید حداقل چهار امتیاز در جام جهانی کسب کنیم و فکر می‌کنم حتی بیشتر از این تعداد امتیاز خواهیم گرفت. این حرف من سند می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات