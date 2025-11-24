به گزارش ایلنا، در حالی که نگرانی‌ها پیرامون آمادگی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ بالا گرفته و ایران نتوانسته در بازی‌های دوستانه مقابل تیم‌های بزرگ به میدان برود، ناکامی در تورنمنت چهارجانبه العین بر این نگرانی‌ها افزوده است.

تیم ملی ایران در دو بازی فیفادی نوامبر مقابل کیپ ورد و ازبکستان، در ۹۰ دقیقه با نتیجه صفر-صفر متوقف شد و در ضربات پنالتی مغلوب تیم فابیو کاناوارو شد.

امیر قلعه‌نویی درباره این تورنمنت گفت: این دو بازی دستاوردهای خوبی داشت و نقاط ضعف و قوت تیم را به ما نشان داد. من اصلاً به مسائل فنی کار ندارم؛ هدف ما شبیه‌سازی شرایط جام جهانی بود.

وی افزود: برخی گفته بودند که ما خودمان کیپ ورد را برای بازی انتخاب کرده‌ایم، اما به نظرم این تیم از مصر هم قوی‌تر بود و در جام جهانی حرف‌های زیادی خواهد داشت.

سرمربی پیشین تیم ملی در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی و حساب و کتاب، باید حداقل چهار امتیاز در جام جهانی کسب کنیم و فکر می‌کنم حتی بیشتر از این تعداد امتیاز خواهیم گرفت. این حرف من سند می‌شود.

