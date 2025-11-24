تیم ملی کاراته ایران راهی قهرمانی جهان شد
تیمهای ملی کاراته ایران با کسب ۱۰ سهمیه، از روز پنجشنبه ۶ آذر عازم قاهره مصر شدند تا در رقابتهای چهار روزه قهرمانی جهان شرکت کنند.
به گزارش ایلنا، رقابتهای کاراته قهرمانی جهان از روز پنجشنبه ۶ آذر در قاهره آغاز میشود و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. تیمهای ملی ایران با ۱۰ سهمیه راهی این رقابتها شدهاند.
بر اساس اعلام فدراسیون کاراته، هیأت همراه ایران شامل مسعود رهنما، رئیس فدراسیون، سعید نصراللهی و فاطمه پورزمانی، نواب رئیس فدراسیون و همچنین آرش جنابیان به عنوان پزشک تیم و هادی عرب، رئیس کمیته اعزام، است.
اعضای تیم بانوان:
کاتای انفرادی: فاطمه صادقی
سرمربی: فاطمه بغلانیپور
کومیته انفرادی:
سارا بهمنیار (۵۰-)، فاطمه سعادتی (۵۵-)، آتوسا گلشادنژاد (۶۱-)، مبینا حیدری (۶۸-)
سرمربی: پگاه زنگنه، مربی: زهرا صمدی
اعضای تیم مردان:
علی مسکینی (۶۰-)، امیررضا برزویی (۶۷-)، مرتضی نعمتی (۷۵-)، مهدی خدابخشی (۸۴-)، صالح اباذری (۸۴+)
مربیان: سجاد گنجزاده و امیر مهدیزاده
تیم ملی کاراته ایران با این ترکیب آماده رقابت در سطح قهرمانی جهان است و کادر فنی امیدوار است با ارائه عملکردی قابلقبول، جایگاه ایران را در این مسابقات ارتقا دهد.