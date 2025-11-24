خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیم ملی کاراته ایران راهی قهرمانی جهان شد

تیم ملی کاراته ایران راهی قهرمانی جهان شد
کد خبر : 1718512
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های ملی کاراته ایران با کسب ۱۰ سهمیه، از روز پنجشنبه ۶ آذر عازم قاهره مصر شدند تا در رقابت‌های چهار روزه قهرمانی جهان شرکت کنند.

به گزارش ایلنا،  رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از روز پنجشنبه ۶ آذر در قاهره آغاز می‌شود و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. تیم‌های ملی ایران با ۱۰ سهمیه راهی این رقابت‌ها شده‌اند.

بر اساس اعلام فدراسیون کاراته، هیأت همراه ایران شامل مسعود رهنما، رئیس فدراسیون، سعید نصراللهی و فاطمه پورزمانی، نواب رئیس فدراسیون و همچنین آرش جنابیان به عنوان پزشک تیم و هادی عرب، رئیس کمیته اعزام، است.

اعضای تیم بانوان:

کاتای انفرادی: فاطمه صادقی

سرمربی: فاطمه بغلانی‌پور

کومیته انفرادی:

سارا بهمنیار (۵۰-)، فاطمه سعادتی (۵۵-)، آتوسا گلشادنژاد (۶۱-)، مبینا حیدری (۶۸-)

سرمربی: پگاه زنگنه، مربی: زهرا صمدی

اعضای تیم مردان:

علی مسکینی (۶۰-)، امیررضا برزویی (۶۷-)، مرتضی نعمتی (۷۵-)، مهدی خدابخشی (۸۴-)، صالح اباذری (۸۴+)

مربیان: سجاد گنج‌زاده و امیر مهدی‌زاده

تیم ملی کاراته ایران با این ترکیب آماده رقابت در سطح قهرمانی جهان است و کادر فنی امیدوار است با ارائه عملکردی قابل‌قبول، جایگاه ایران را در این مسابقات ارتقا دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات