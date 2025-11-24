خبرگزاری کار ایران
واکنش مهدی طارمی به آتش‌سوزی هیرکانی: قلب مردم به درد آمد

موج نگرانی‌ها درباره آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی ادامه دارد و مهدی طارمی، ستاره تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار استوری، ضمن قدردانی از تلاش محیط‌بانان و آتش‌نشانان، خواستار تجهیز امکانات پیشگیری و اطفای حریق شد.

به گزارش ایلنا،   در پی گسترش آتش‌سوزی در مناطق صعب‌العبور جنگل‌های هیرکانی، حجم گسترده‌ای از واکنش‌ها در فضای مجازی و میان چهره‌های اجتماعی و ورزشی شکل گرفته است. این آتش‌سوزی که به دلیل خشکسالی و وزش بادهای گرم شدت یافته، بخش‌هایی از پوشش گیاهی چند میلیون‌ساله این منطقه را درگیر کرده است. نیروهای امدادی، یگان حفاظت منابع طبیعی و آتش‌نشانان همچنان در محل حضور دارند و عملیات مهار آتش در چند جبهه ادامه دارد.

مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار یک استوری در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: آتش‌سوزی در جنگل‌های کشورمان، قلب مردم را به درد آورد. این جنگل‌ها که هزاران گونه گیاهی و جانوری دارند، میراثی چند میلیون‌ساله هستند.

او در ادامه با قدردانی از تلاش محیط‌بانان، جنگل‌بانان و مردم مازندران که با دست خالی در مهار آتش مشارکت کردند، افزود: نیروهای آتش‌نشانی نیز تمام تلاش خود را به کار گرفتند. امیدوارم تجهیزات پیشگیرانه مدرن و هواپیماهای اطفای حریق که در سطح جهان استفاده می‌شوند، تأمین شود تا در صورت تکرار این فاجعه، خسارت کمتری وارد شود.

 

 
واکنش مهدی طارمی به آتش‌سوزی هیرکانی: قلب مردم به درد آمد

 

