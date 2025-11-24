شب تاریخی برای گلر تراکتور
بیرانوند رکوردداران آسیا را پشت سر گذاشت
در شبی که تراکتور در یکی از مهمترین بازیهای مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا توانست با تکگل رجی لوشکیا از سد نسف قرشی عبور کند، اتفاقی رقم خورد که فراتر از نتیجه این مسابقه بود.
به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند با ثبت یک کلینشیت دیگر، از مرز ۲۱ بسته نگهداشتن دروازه در رقابتهای آسیایی عبور کرد و اکنون با ۲۲ کلینشیت، رکورددار تاریخ فوتبال ایران در آسیا است. رکوردی که پیش از این در اختیار سید مهدی رحمتی بود.
بیرانوند در ورزشگاهی که همیشه برای تیمهای ایرانی دشوار بوده، یکی از کمنقصترین بازیهای خود را ارائه داد. تراکتور که بهواسطه اهمیت بازی ناچار بود با تمرکز کامل وارد میدان شود، مدام تحت فشار حملات حریف قرار گرفت، اما بیرانوند با واکنشهای مطمئن، ضربات نسف را یکی پس از دیگری خنثی کرد.
او در این مسابقه نهتنها بارها تیم را از خطر فرار داد، بلکه با هدایت خط دفاعی و خروجهای دقیق اجازه نداد نسف حتی بویی از گلزنی ببرد؛ عملکردی که عملاً امضای یک دروازهبان بزرگ پای برد تراکتور بود.
رکوردشکنی بیرانوند تنها یک عدد نیست؛ پشت این عدد، یک فصل فوقالعاده و بازگشتی کمنظیر قرار دارد.
تنها ۵ گل خورده در ۱۱ بازی اخیر
۴ کلینشیت در همین فصل آسیایی
صدرنشینی در جدول بهترین دروازهبانان لیگ نخبگان
بیشترین تعداد مهار موفق در میان گلرهای تورنمنت
این آمار برای گلری که شروع فصل را با محرومیت پشت سر گذاشت، نشان میدهد چرا بیرانوند دوباره به یکی از تعیینکنندهترین نفرات فوتبال ایران تبدیل شده است.
در تراکتور نقش او فراتر از یک دروازهبان است. ستون اصلی تیم، شخصیت برنده و رهبر آرامی که حضورش درون دروازه، اعتماد و جسارت را به کل تیم تزریق میکند.
بیرانوند حالا وارد مرحلهای جدید شده است. رکوردی که سالها دستنیافتنی به نظر میرسید، شکسته شد، اما ادامه مسیر سختتر خواهد بود. تراکتور در نبردهای آسیایی به خصوص در مراحل بالاتر، به واکنشهای او بیش از همیشه نیاز خواهد داشت. این کلینشیتها فقط یک رکورد نیست؛ نقشه راهی است برای بازگشت تراکتور به سطح اول آسیا.
در پایانِ شبی که تراکتور یک قدم مهم به سمت صعود برداشت، بیش از هر چیز تصویر بیرانوند در ذهنها ماند؛ دستانی که اجازه نداد توپ از خط عبور کند و رکوردی که نام او را بالاتر از تمام دروازهبانان ایرانی در تاریخ رقابتهای آسیایی قرار داد.