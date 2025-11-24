تاجرنیا: اخلاقمداری ستون مکتب استقلال است
رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال با تأکید بر اصول رفتاری این باشگاه، اعلام کرد که مکتب استقلال همواره بر اخلاقمداری، جوانمردی و احترام به رقبا استوار بوده و این رویکرد از ارزشهای هویتی آبیها محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال، با اشاره به مبانی رفتاری این باشگاه بزرگ فوتبال ایران اظهار کرد: مکتب استقلال بر اخلاقمداری، احترام به رقیب و رعایت اصول حرفهای بنا شده است و همه اعضای باشگاه خود را موظف به پایبندی به این ارزشها میدانند.