به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، با اشاره به مبانی رفتاری این باشگاه بزرگ فوتبال ایران اظهار کرد: مکتب استقلال بر اخلاق‌مداری، احترام به رقیب و رعایت اصول حرفه‌ای بنا شده است و همه اعضای باشگاه خود را موظف به پایبندی به این ارزش‌ها می‌دانند.

