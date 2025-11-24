خبرگزاری کار ایران
وراتی دیدار مقابل تراکتور را از دست داد

مارکو وراتی دیدار تیمش مقابل تراکتور را از دست داد.

به گزارش ایلنا، تیم الدحیل در حالی موفق شد الاتحاد را شکست دهد که در دقیقه ۹ این مسابقه و بلافاصله بعد از عادل بولبینا، مارکو وراتی ستاره ایتالیایی این تیم با کارت زرد جریمه شد تا سومین اخطار خود را در این بازی دریافت کند و دیدار بعدی تیمش را از دست بدهد.

وراتی پیش از این در بازی با الوحده امارات و الاهلی عربستان هم کارت زرد گرفته بود تا خیلی سریع سه کارته شود. نکته جالب اینکه بازی بعدی الدحیل برابر تراکتور خواهد بود و او به ایران سفر نخواهد کرد.

این دیدار اول دی ماه برگزار خواهد شد و بسیاری در انتظار حضور وراتی در تبریز بودند اما این اتفاق رخ نخواهد داد.

جالب اینکه بازیکن سابق پی اس جی در بازی با الغرافه هم از زمین اخراج شده بود تا به عنوان خشن ترین بازیکن این فصل تیمش مطرح شود.

 

 

 

