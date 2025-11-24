خبرگزاری کار ایران
کاپیتان نوجوانان ایران: برد چین‌تایپه را فراموش می‌کنیم
ماهان بهشتی، کاپیتان تیم فوتبال نوجوانان ایران که در پیروزی پرگل برابر چین‌تایپه دو بار موفق به گلزنی شد، تأکید کرد این نتیجه باید سریع فراموش شود و تمرکز تیم از همین لحظه روی دیدار حساس برابر لبنان خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا، ظهر امروز مقابل چین‌تایپه با نتیجه قاطع پنج بر صفر به پیروزی رسید. در این مسابقه ماهان بهشتی، ستاره جوان ملوان و کاپیتان تیم ملی، نقشی تعیین‌کننده داشت و دو بار دروازه حریف را گشود.

بهشتی پس از پایان بازی درباره عملکرد تیم گفت: با احترام به حریف، نتیجه خوبی به دست آوردیم و خوشحالیم که سه امتیاز نخست را کسب کردیم. همه بازیکنان تلاش کردند تا بازی را با برد پرگل پشت سر بگذاریم.

او درباره دو گلی که به ثمر رساند نیز توضیح داد: به لطف همکاری بچه‌ها توانستم دو بار گل بزنم و برای تیم مؤثر باشم. خوشحال‌ام که عملکردم به نتیجه تیم کمک کرد.

کاپیتان تیم نوجوانان در ادامه و در گفت‌وگویی با رسانه رسمی مسابقات، مسیر پیش‌روی ایران را مهم‌تر دانست و افزود: این برد را امشب فراموش می‌کنیم. تمام تمرکز ما از حالا روی بازی با لبنان است و ۱۰۰ درصد توان خود را برای آن مسابقه می‌گذاریم تا با قدرت بیشتری ادامه دهیم.

