اسکوچیچ: نیمه دوم مورد رضایتم نبود
سرمربی تراکتور پس از برتری خارج از خانه مقابل نسف قارشی تأکید کرد تیمش در نیمه نخست عملکردی کنترلشده داشت، اما از افت کیفیت و افزایش ریسکپذیری در نیمه دوم رضایت نداشته است.
به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از دیدار تراکتور و نسف قارشی، این برد را حاصل تلاش مجموعه تیم دانست و اظهار داشت: این نتیجه را به بازیکنان، اعضای کادر فنی و هواداران تبریک میگویم. در نیمه نخست بازی را در اختیار داشتیم و کیفیت واقعی تیم را نشان دادیم؛ همان چیزی که دلیل موفقیت ما در هفتههای گذشته بوده است.
او با اشاره به افت عملکرد تیم در ادامه مسابقه گفت: از نیمه دوم راضی نبودم. جریان بازی بسیار پرتردد شد و هر دو تیم موقعیتهایی برای گلزنی داشتند. نمیخواستم کنترل مسابقه به این شکل از دست برود. اگر گل دوم را میزدیم، مدیریت بازی برایمان آسانتر میشد.
سرمربی تراکتور کیفیت نسف را قابل توجه توصیف کرد و افزود: حریف روی توپهای دوم و ارسالها خطرناک بود. با این حال، در بیشتر دقایق خطوط مختلف ما بهخوبی توپگیری کردند و انتقال از دفاع به حمله مخصوصاً در نیمه اول کیفیت مطلوبی داشت. در چنین بازیهایی اگر تمرکز کم شود، احتمال دریافت گل روی توپهای بلند همیشه وجود دارد.
اسکوچیچ درباره اهداف تیم در مسابقات آسیایی گفت: همیشه برای بزرگترین هدف برنامهریزی میکنیم. بازی به بازی جلو میرویم و قصد داریم کاری انجام دهیم که شاید کمتر کسی انتظارش را داشته باشد. چند بازیکنمان غایب بودند و با بازگشت آنها شرایط بهتر خواهد شد. امروز روی محمد نادری ریسک نکردیم و ایگور پوستونسکی هم در اختیارمان نبود. درباره مهدی ترابی نیز بهدلیل تعدد مسابقات پیشرو احتیاط کردیم.
او درباره این پرسش که آیا عقبنشینی در نیمه دوم تصمیمی تاکتیکی بوده است، توضیح داد: خیر، چنین قصدی نداشتیم. حریف هم میتواند روند بازی را تغییر دهد. نیمه دوم تعداد انتقالها زیاد شد و کنترل مسابقه از دست رفت. اگر گل میزدیم، این اتفاق نمیافتاد.
سرمربی تراکتور همچنین با اشاره به شرایط فنی نسف گفت: آنها تیمی محترم و قهرمان فصل گذشته هستند. چندین بار در ازبکستان بازی کردهام و میدانم فوتبال در این کشور جایگاه ویژهای دارد. با نوع بازیای که ارائه میدهند، آینده خوبی دارند.
اسکوچیچ در پایان این پیروزی را به یاد عموی تازهدرگذشته خود تقدیم کرد.
در بخش پایانی نشست خبری، رجی لوشکیا که به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد، گفت: «خوشحال هستم که برای تیم گل زدم. مهمتر از همه این بود که توانستیم بازی سختی را با تلاش جمعی به سود خود تمام کنیم و سه امتیاز را به خانه ببریم.