خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز اردو و آماده‌سازی تیم ملی زنان برای جام ملت‌های ۲۰۲۶

آغاز اردو و آماده‌سازی تیم ملی زنان برای جام ملت‌های ۲۰۲۶
کد خبر : 1718467
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال زنان ایران در آستانه مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، اردوی آماده‌سازی خود را در مرکز ملی فوتبال آغاز کرد و تمرینات تاکتیکی و بدنی خود را زیر نظر کادر فنی دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا،    اردوی تیم ملی فوتبال زنان ایران از امروز در مرکز ملی فوتبال آغاز شد و ملی‌پوشان از ساعت ۱۶ تمرینات خود را با گرم کردن و حرکات کششی شروع کردند. پس از آن بازیکنان به کار با توپ پرداختند و در ادامه به دو گروه تقسیم شده و برنامه‌های تاکتیکی مورد نظر کادر فنی را اجرا کردند.

این اردو تا روز چهارشنبه ۵ آذر ادامه خواهد داشت و بازیکنان روز پنجشنبه ششم آذر راهی تاشکند می‌شوند تا دو دیدار تدارکاتی در برابر تیم ملی زنان ازبکستان در تاریخ‌های ۸ و ۱۱ آذر برگزار کنند.

اسامی بازیکنان دعوت شده:
زهرا قنبری، شقایق روزبهان، فاطمه شبان، عاطفه ایمانی، زهرا خواجوی، فاطمه مخدومی، محدثه زلفی، فاطمه امینه برازجانی، رها یزدانی، گلنوش خسروی، پرنیا رحمانی، مهناز رضازاد، زینب عباسپور، ثنا صادقی، زهرا احمدزاده، فاطمه رضایی، بهناز طاهرخانی، فهیمه ارزانی، سمیه اسماعیلی، زهرا پورحیدر، مریم یکتایی.

ملی‌پوشان در این اردو با تمرکز بر هماهنگی تیمی، تاکتیک‌های دفاعی و هجومی، و آماده‌سازی بدنی، خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کنند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات