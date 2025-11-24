آغاز اردو و آمادهسازی تیم ملی زنان برای جام ملتهای ۲۰۲۶
تیم ملی فوتبال زنان ایران در آستانه مسابقات جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶، اردوی آمادهسازی خود را در مرکز ملی فوتبال آغاز کرد و تمرینات تاکتیکی و بدنی خود را زیر نظر کادر فنی دنبال میکند.
به گزارش ایلنا، اردوی تیم ملی فوتبال زنان ایران از امروز در مرکز ملی فوتبال آغاز شد و ملیپوشان از ساعت ۱۶ تمرینات خود را با گرم کردن و حرکات کششی شروع کردند. پس از آن بازیکنان به کار با توپ پرداختند و در ادامه به دو گروه تقسیم شده و برنامههای تاکتیکی مورد نظر کادر فنی را اجرا کردند.
این اردو تا روز چهارشنبه ۵ آذر ادامه خواهد داشت و بازیکنان روز پنجشنبه ششم آذر راهی تاشکند میشوند تا دو دیدار تدارکاتی در برابر تیم ملی زنان ازبکستان در تاریخهای ۸ و ۱۱ آذر برگزار کنند.
اسامی بازیکنان دعوت شده:
زهرا قنبری، شقایق روزبهان، فاطمه شبان، عاطفه ایمانی، زهرا خواجوی، فاطمه مخدومی، محدثه زلفی، فاطمه امینه برازجانی، رها یزدانی، گلنوش خسروی، پرنیا رحمانی، مهناز رضازاد، زینب عباسپور، ثنا صادقی، زهرا احمدزاده، فاطمه رضایی، بهناز طاهرخانی، فهیمه ارزانی، سمیه اسماعیلی، زهرا پورحیدر، مریم یکتایی.
ملیپوشان در این اردو با تمرکز بر هماهنگی تیمی، تاکتیکهای دفاعی و هجومی، و آمادهسازی بدنی، خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده میکنند.