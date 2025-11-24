لوژکیا با گل تماشایی، تراکتور را به آستانه صعود رساند!

به گزارش ایلنا، در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، تراکتور تبریز در دیداری حساس برابر نسف قارشی ازبکستان به میدان رفت. این دیدار در شرایط چمن نامطلوب ورزشگاه مرکزی برگزار شد و سرمربی تراکتور، دراگان اسکوچیچ، بار دیگر از سیستم ۴-۳-۳ استفاده کرد و در غیاب مهدی ترابی، دو عنصر خارجی را در ترکیب اصلی قرار داد.

تراکتور در دقیقه ۱۷ به گل رسید؛ رجی لوژکیا با شوتی دیدنی و روی پاس دانیال اسماعیلی‌فر از سمت چپ دروازه نعمتوف را باز کرد و تیمش را پیش انداخت. این گل در حالی به ثمر رسید که نسف چند موقعیت خطرناک نیز داشت، از جمله ضربه دراگان چران که به تیرک برخورد کرد و گل نشد.

در نیمه دوم، تراکتور برای حفظ نتیجه از موقعیت‌های هجومی حریف دفاع کرد. اسکوچیچ با تعویض مهدی شیری به جای لوژکیا تلاش کرد تیمش را در دفاع مستحکم نگه دارد. نسف قارشی در دقایق پایانی بازی کنترل توپ را در دست گرفت، اما نتوانست دروازه تراکتور را باز کند.

حواشی بازی:

مهدی ترابی به دلیل تصمیم فنی در ترکیب اصلی حضور نداشت.

تراکتور برای نخستین بار از پیراهن زرد رنگ استفاده کرد.

شجاع خلیل‌زاده لوح یادبود نمادهای شهر تبریز را به کاپیتان نسف اهدا کرد.

پنج تا شش هوادار تراکتور همراه تیم در قارشی حضور داشتند و تیم را تشویق کردند.

وضعیت چمن ورزشگاه مرکزی نسف چندان مناسب نبود و زردی شدیدی در زمین دیده می‌شد.

دراگان اسکوچیچ با پالتوی مشکی تیمش را از کنار زمین هدایت می‌کرد.

با این پیروزی، تراکتور شانس خود برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا افزایش داد و نشان داد که در شرایط سخت نیز توانایی حفظ نتیجه و مدیریت بازی را دارد.

