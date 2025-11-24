خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نسف صفر - تراکتور ۱؛

لوژکیا با گل تماشایی، تراکتور را به آستانه صعود رساند!

لوژکیا با گل تماشایی، تراکتور را به آستانه صعود رساند!
کد خبر : 1718459
لینک کوتاه کپی شد.

شاگردان دراگان اسکوچیچ در دیداری حساس در زمین نامطلوب ورزشگاه مرکزی قارشی، با گل زودهنگام رجی لوژکیا موفق شدند نسف قارشی را شکست دهند و شانس صعود خود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا را افزایش دهند.

به گزارش ایلنا، در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، تراکتور تبریز در دیداری حساس برابر نسف قارشی ازبکستان به میدان رفت. این دیدار در شرایط چمن نامطلوب ورزشگاه مرکزی برگزار شد و سرمربی تراکتور، دراگان اسکوچیچ، بار دیگر از سیستم ۴-۳-۳ استفاده کرد و در غیاب مهدی ترابی، دو عنصر خارجی را در ترکیب اصلی قرار داد.

تراکتور در دقیقه ۱۷ به گل رسید؛ رجی لوژکیا با شوتی دیدنی و روی پاس دانیال اسماعیلی‌فر از سمت چپ دروازه نعمتوف را باز کرد و تیمش را پیش انداخت. این گل در حالی به ثمر رسید که نسف چند موقعیت خطرناک نیز داشت، از جمله ضربه دراگان چران که به تیرک برخورد کرد و گل نشد.

در نیمه دوم، تراکتور برای حفظ نتیجه از موقعیت‌های هجومی حریف دفاع کرد. اسکوچیچ با تعویض مهدی شیری به جای لوژکیا تلاش کرد تیمش را در دفاع مستحکم نگه دارد. نسف قارشی در دقایق پایانی بازی کنترل توپ را در دست گرفت، اما نتوانست دروازه تراکتور را باز کند.

حواشی بازی:

مهدی ترابی به دلیل تصمیم فنی در ترکیب اصلی حضور نداشت.

تراکتور برای نخستین بار از پیراهن زرد رنگ استفاده کرد.

شجاع خلیل‌زاده لوح یادبود نمادهای شهر تبریز را به کاپیتان نسف اهدا کرد.

پنج تا شش هوادار تراکتور همراه تیم در قارشی حضور داشتند و تیم را تشویق کردند.

وضعیت چمن ورزشگاه مرکزی نسف چندان مناسب نبود و زردی شدیدی در زمین دیده می‌شد.

دراگان اسکوچیچ با پالتوی مشکی تیمش را از کنار زمین هدایت می‌کرد.

با این پیروزی، تراکتور شانس خود برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا افزایش داد و نشان داد که در شرایط سخت نیز توانایی حفظ نتیجه و مدیریت بازی را دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات