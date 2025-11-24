لیگ نخبگان آسیا؛
نسف قارشی 0 -1 تراکتور؛ تی تی ها شادمان در ازبکستان با سه امتیاز شیرین
تیم فوتبال تراکتور تبریز عصر امروز در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا برابر نسف قارشی به برتری دست یافت و در آستانه صعود به مرحله بعدی این رقابتها قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور ایران از ساعت 17:15 امروز (دوشنبه) در پنجمین بازیاش در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه مرکزی قارشی به مصاف نسف قارشی ازبکستان رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی دست یافت. رگی لوشکیا در دقیقه 17 تنها گل بازی را به ثمر رساند.
محمد نظمی نصرالدین از مالزی قضاوت دیدار نسف قارشی ازبکستان - تراکتور ایران را برعهده داشت که به علیبک داورونوف از نسف قارشی کارت زرد نشان داد.
شاگردان دراگان اسکوچیچ با این پیروزی 11 امتیازی شدند و موقتاً به رده دوم جدول لیگ نخبگان آسیا در غرب قاره کهن صعود کردند و در آستانه صعود به مرحله بعدی قرار گرفتند. از 12 تیمی که در مرحله گروهی قرار دارند، هشت تیم میتوانند مجوز حضور در مرحله حذفی را به دست بیاورند که با توجه به امتیازهایی که تراکتور جمعآوری کرده است، شانس زیادی برای صعود خواهد داشت. نسف قارشی نیز همچنان قعرنشین جدول ردهبندی لیگ نخبگان است.
ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلفر، صادق محرمی، اودیل خامروبکوف، تیبور هلیلوویچ (84 - مهدی ترابی)، دوماگای دروژدک، مهدی هاشمنژاد (3+90 - تومسیلاو اشترکالی)، امیرحسین حسینزاده و رگی لوشکیا (68 - مهدی شیری).
در همان ابتدای بازی، نسف قارشی صاحب موقعیت شد که توپ به تیر دروازه تراکتور برخورد کرد. در ادامه، تراکتوریها بازی را در دست گرفتند و موفق شدند روی حرکتی ترکیبی در دقیقه 17 توسط رگی لوشکیا به گل برسند. تراکتور روی اشتباهات فردی نماینده ازبکستان میتوانست به گل بعدی هم برسد، ولی موقعیتها از دست رفتند تا این نیمه با همان تک گل لوشکیا به پایان برسد.
در نیمه دوم، نسف قارشی بدون ترس و واهمه به دنبال زدن گل تساوی بود و حتی یک بار تا آستانه باز کردن دروازه تراکتور پیش رفت، ولی با بدشانسی به گل نرسید. تراکتور سعی در کنترل بازی داشت و برخلاف نیمه اول، کمتر موقعیت ایجاد کرد، اما هر چقدر به اواخر بازی نزدیک شدیم، شاگردان اسکوچیچ چند موقعیت ایجاد کردند که در زدن ضربات آخر بیدقت بودند. با این حال، تراکتوریها از همان تک گل خود دفاع کردند تا در آستانه صعود به مرحله بعدی قرار بگیرند.