لوژکیا با گل مقابل نسف، صدرنشین گلزنان آسیا شد

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار تراکتور و نسف قارشی، سرخ‌پوشان تبریزی خیلی زود به گل رسیدند و بار دیگر این رجی لوژکیا بود که توانست جریان بازی را تغییر دهد. مهاجم آلبانیایی تراکتور روی ارسال دانیال اسماعیلی‌فر از جناح چپ صاحب موقعیت شد و با شوتی تماشایی توپ را از نعمتوف، دروازه‌بان ملی‌پوش ازبکستان، عبور داد.

این گل در حالی ثبت شد که نعمتوف در بازی اخیر مقابل تیم ملی ایران موفق شده بود دروازه‌اش را بسته نگه دارد؛ اما برابر تراکتور مقاومتش چندان دوام نداشت. لوژکیا که در دیدار قبلی برابر شارجه نیز دوبار گل زده بود، با این گل سوم جایگاه خود را در صدر جدول گلزنان فصل تثبیت کرد.

مهاجم تراکتور که روزهای درخشانی را پشت سر می‌گذارد و به ترکیب اصلی تیم دراگان اسکوچیچ راه یافته، پس از گل شادی خاصی انجام داد و با نشان دادن علامت قلب مقابل دوربین، گلش را تقدیم خانواده‌اش کرد. بازیکنان و کاپیتان تیم نیز به سرعت او را در آغوش گرفتند و این گل مهم را جشن گرفتند.

