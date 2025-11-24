لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور با یک گل نیمه اول را از نسف قارشی برد
نیمه نخست دیدار تیمهای فوتبال نسف قارشی ازبکستان و تراکتور تبریز در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا با برتری نماینده ایران همراه شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای فوتبال فوتبال تراکتور تبریز و نسف قارشی ازبکستان از ساعت 17:15 امروز (دوشنبه) در پنجمین بازیشان در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه مرکزی تاشکند به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این دیدار با تک گل دقیقه 17 رگی لوشکیا به سود تراکتور خاتمه یافت.
ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلفر، صادق محرمی، اودیل خامروبکوف، تیبور هلیلوویچ، دوماگای دروژدک، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسینزاده و رگی لوشکیا.
در همان ابتدای بازی، نسف قارشی صاحب موقعیت شد که توپ به تیر دروازه تراکتور برخورد کرد. در ادامه، تراکتوریها بازی را در دست گرفتند و موفق شدند روی حرکتی ترکیبی به گل برسند. تراکتور روی اشتباهات فردی نماینده ازبکستان میتوانست به گل بعدی هم برسد، ولی موقعیتها از دست رفتند تا این نیمه با همان تک گل لوشکیا به پایان برسد.