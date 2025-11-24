آلومینیوم اراک از تیم داوری دیدار با ملوان شکایت کرد

به گزارش ایلنا، باشگاه آلومینیوم اراک اعلام کرد در جریان مسابقه مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی برابر ملوان انزلی، چند تصمیم تأثیرگذار داوری به ضرر این تیم گرفته شده است. طبق ادعای باشگاه، سه صحنه مشکوک به پنالتی برای آلومینیوم اعلام نشده، مدافع ملوان در دقایق پایانی از دریافت کارت زرد دوم مصون مانده و پیش از گل تساوی حریف نیز خطایی به سود ملوان اعلام شده است.

در همین راستا، محمد رجائیان، مدیرعامل باشگاه آلومینیوم، طی نامه‌ای خطاب به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، خواستار رسیدگی فوری به این موارد شده است. او در نامه خود با اشاره به اهمیت سلامت داوری، هشدار داده که تداوم چنین اشتباهاتی می‌تواند اعتماد عمومی به سیستم داوری را خدشه‌دار کرده و فضای فوتبال کشور را ملتهب کند.

رجائیان تأکید کرده است که برخی صحنه‌های مورد بحث با وجود حضور داور وسط، کمک‌داوران و تیم کمک‌داور ویدیویی از دید عوامل داوری پنهان مانده و کارشناسان معتقدند تصمیم‌های درست باید به سود آلومینیوم ثبت می‌شد. به گفته او، همین موضوع باعث شده فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شائبه‌هایی درباره دخالت عوامل بیرونی و تلاش برای جبران اشتباهات گذشته را مطرح کنند.

مدیرعامل آلومینیوم از رئیس فدراسیون فوتبال درخواست کرده کمیته‌ای کارشناسی برای بازبینی دقیق مسابقه تشکیل شود و در صورت اثبات خطا، با داوران مسابقه شامل وحید کاظمی (داور وسط) و کوپال ناظمی (داور VAR) برخورد انضباطی صورت گیرد.

همچنین این باشگاه خواستار انتشار گفت‌وگوی VAR و داور میدان شده تا ابهامات موجود رفع و اعتماد افکار عمومی بازگردانده شود.

