پیروزی قاطع نوجوانان ایران برابر چین تایپه در آغاز مرحله مقدماتی آسیا

به گزارش ایلنا، تیم ملی نوجوانان فوتبال ایران امروز از ساعت ۱۴:۳۰ در چارچوب گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا به مصاف چین تایپه رفت و با ارائه نمایشی برتر، موفق شد با نتیجه ۵ بر صفر از زمین خارج شود.

با وجود فشار حملات تیم ایران در نیمه نخست و برخورد توپ‌های امیررضا ولی‌پور و محمدطاها کاویانی به تیر دروازه، بازی تا دقایق پایانی بدون گل دنبال شد. در دقیقه ۴۵، ماهان بهشتی کاپیتان تیم ملی با گلزنی توانست قفل دروازه حریف را بشکند و ایران نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان برساند.

در نیمه دوم تیم ایران هجومی‌تر ظاهر شد و چهار بار دیگر دروازه چین تایپه را باز کرد. گل‌های این نیمه توسط امیررضا ولی‌پور (۵۲)، جعفر اسدی (۵۶)، محمد قاسمی (۸۳) و ماهان بهشتی (۱+۹۰) به‌ثمر رسید تا پیروزی شاگردان ارمغان احمدی با نتیجه ۵ بر صفر ثبت شود.

ترکیب امروز ایران شامل: بردیا دری، ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمدعلی رهنما، محمد طاها کاویانی (۸۱‌ یاسان جعفری), جعفر اسدی (۷۲‌ علی اصغرزاده), پویا جعفری (۷۲‌ محمدحسین حاج‌علی‌اکبری), امیررضا ولی‌پور (۶۱‌ محمد قاسمی), ماهان بهشتی, عباس رفیع و امیرمحمد افراسیابی (۶۱‌ امیرحسین طایفه) بود.

این مسابقه را محمد مفید غبائن از اردن قضاوت کرد و عمرو فهد عجاج (اردن) و علی احمد سوری (لبنان) کمک‌های او بودند.

تیم ملی نوجوانان ایران دومین دیدار خود را ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مقابل لبنان برگزار خواهد کرد.

انتهای پیام/