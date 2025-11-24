خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احتمال لغو دیدار استقلال و النصر: AFC تصمیم گیرنده است

احتمال لغو دیدار استقلال و النصر: AFC تصمیم گیرنده است
کد خبر : 1718415
لینک کوتاه کپی شد.

AFC درخصوص لغو بازی استقلال- الوصل تصمیم خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، آلودگی هوای شهر تهران باعث شد تا هیئت فوتبال استان امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کند که همه مسابقات فوتبال تا پایان هفته در تهران لغو شده است. این اطلاعیه در حالی صادر شده که استقلال چهارشنبه شب در لیگ قهرمانان آسیا در شهرقدس میزبان الوصل امارات خواهد بود.

در این شرایط شایعاتی درباره احتمال لغو بازی استقلال و الوصل به خاطر آلودگی هوا مطرح شده، اما با توجه به شرایط موجود بعید است این اتفاق رخ بدهد.

امیرحسین روشنک مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در این خصوص گفت: «مسئول برگزاری آن دیدار  کنفدراسیون فوتبال آسیاست و در آیین‌نامه برگزاری مسابقات آسیایی نیز دقیقاً همین مورد عنوان شده که شاخص آلودگی هوا در زمان برگزاری مسابقه و در ورزشگاه محل برگزاری بیش از ۲۰۰ باشد.»

با این تفاسیر میزان شاخص آلودگی هوا در روز چهارشنبه در ایستگاه شهرقدس ، ملاک برگزاری یا لغو بازی استقلال و الوصل خواهد بود. موضوعی که احتمالا صبح چهارشنبه توسط نماینده AFC بررسی خواهد شد تا درباره بازی تصمیم بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب