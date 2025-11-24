احتمال لغو دیدار استقلال و النصر: AFC تصمیم گیرنده است

به گزارش ایلنا، آلودگی هوای شهر تهران باعث شد تا هیئت فوتبال استان امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کند که همه مسابقات فوتبال تا پایان هفته در تهران لغو شده است. این اطلاعیه در حالی صادر شده که استقلال چهارشنبه شب در لیگ قهرمانان آسیا در شهرقدس میزبان الوصل امارات خواهد بود.

در این شرایط شایعاتی درباره احتمال لغو بازی استقلال و الوصل به خاطر آلودگی هوا مطرح شده، اما با توجه به شرایط موجود بعید است این اتفاق رخ بدهد.

امیرحسین روشنک مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در این خصوص گفت: «مسئول برگزاری آن دیدار کنفدراسیون فوتبال آسیاست و در آیین‌نامه برگزاری مسابقات آسیایی نیز دقیقاً همین مورد عنوان شده که شاخص آلودگی هوا در زمان برگزاری مسابقه و در ورزشگاه محل برگزاری بیش از ۲۰۰ باشد.»

با این تفاسیر میزان شاخص آلودگی هوا در روز چهارشنبه در ایستگاه شهرقدس ، ملاک برگزاری یا لغو بازی استقلال و الوصل خواهد بود. موضوعی که احتمالا صبح چهارشنبه توسط نماینده AFC بررسی خواهد شد تا درباره بازی تصمیم بگیرند.

انتهای پیام/