استقلال و پرسپولیس نیستند؛ پرتماشاگرترین تیم آسیا معرفی شد
موضوع پرتماشاگرترین و پرطرفدارترین تیم فوتبال آسیا همیشه یک موضوع مورد مناقشه بوده است.
به گزارش ایلنا، در حالی که پرسپولیس و استقلال مدعی عنوان پرتماشاگرترین تیم فوتبال آسیا هستند، در پایان فصل سوپرلیگ چین، آمار و ارقامی ارائه شده که نشان میدهد یک دیگر این جایگاه را به صورت رسمی به خود اختصاص داده است. لیگ چین در پایان هفته سیام، با ثبت بهترین آمار تماشاگران در تاریخ ۲۲ ساله خود، از جیلیگ پیشی گرفت و عنوان پربینندهترین لیگ فوتبال آسیا را از آن خود کرد.
با پایان فصل ۲۰۲۵ سوپرلیگ چین، آمار رسمی تماشاگران منتشر شد و این لیگ پس از سالها دوباره در صدر فوتبال آسیا قرار گرفت. میانگین ۲۵٬۷۵۴ نفر برای هر بازی، بهترین رقم از زمان تأسیس CSL در سال ۲۰۰۴ است؛ رکوردی که باعث شد لیگ چین پس از یک فصل جایگاه اول را از ژاپن پس بگیرد.
جیلیگ فصل گذشته با میانگین ۲۰٬۳۵۵ نفر پزتماشاگرترین لیگ آسیا بود، اما افزایش استفاده از استادیومهای تخصصی فوتبال در چین و حضور دو تیم تازهوارد «دالیان اینبو» و «یوننان یوکون» باعث جهش قابلتوجه در آمار تماشاگران شد. جیلیگ در فصل جاری میانگین ۲۰٬۸۳۳ نفر را به ثبت رساند؛ رشدی اندک نسبت به سال قبل که برای حفظ صدر کافی نبود.
در مقایسه با دیگر لیگهای آسیا تفاوت چین، چشمگیر است. حتی لیگ عربستان که کریستیانو رونالدو نیز در آن حضور دارد، در فصل گذشته میانگین تنها ۸٬۳۵۵ تماشاگر داشت؛ رقمی که تقریباً یکسوم آمار لیگ چین است. همین موضوع باعث شده برخی چهرههای فوتبال آسیا، از جمله «راموس» سرمربی هنان، به صراحت بگویند که «اشتیاق فوتبالی در چین بالاتر از عربستان است».
با وجود بحرانهای فوتبالی سالهای اخیر، افزایش تماشاگران نشانهای از بازگشت علاقه عمومی در چین است؛ مسئلهای که اگر با پیشرفت فنی تیمهای باشگاهی همراه شود، میتواند مسیر تازهای برای فوتبال این کشور رقم بزند.
نکته مهم اینکه در فوتبال ایران تعمیرات در استادیوم آزادی سبب شده تا عملا دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از صحنه پرتماشاچیترین تیمهای آسیا کنار بروند و حتی دربی پایتخت هم در سالهای گذشته جزو پربینندهترین بازیهای فوتبال در قاره کهن نبوده که این یک شکست بزرگ برای فوتبال ایران محسوب میشود.
این در حالی است که پرسپولیس و استقلال با استادیوم هشتاد هزار نفری خود میتوانند در طول یک فصل آمار پرتماشاگرترین تیم آسیا را به خود اختصاص دهند. در لیگ پانزدهم تیم فوتبال پرسپولیس بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به هشتصد هزار تماشاگر در بازیهای خانگی خود داشت که متوسط 60 هزار نفر در هر بازی را ثبت میکرد.
همچنین پرتماشاگرترین بازیهای فوتبال آسیا نیز به دست پرسپولیس و استقلال ثبت شده و این دو تیم در جام باشگاهها و لیگ قهرمانان این رکورد را در اختیار داشتند اما حالا به نظر میرسد که باید تیمهای چینی، ژاپنی و حتی عربستانی را به عنوان صدرنشین این عرصه معرفی کرد تا فوتبال ایران یک موقعیت ممتاز دیگر را هم از دست بدهد.