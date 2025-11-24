به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، فدراسیون فوتبال اروپا (یوفا) اسامی داوران مربوط به ۹ دیدار روز چهارشنبه را اعلام کرد. این بازی‌ها شامل مصاف‌های حساس میان تیم‌های بزرگ اروپا از جمله پاری‌سن‌ژرمن و تاتنهام، اتلتیکومادرید و اینتر، و آرسنال و بایرن مونیخ است.

اسامی داوران به شرح زیر است:

لیورپول – آیندهوون: آلخاندرو هرناندس (اسپانیا)

اسپورتینگ – کلوب بروژ: توبیاس اشتیلر (آلمان)

فرانکفورت – آتالانتا: کریس کاوانا (انگلیس)

پافوس – موناکو: ایوان کروژلیاک (اسلواکی)

کپنهاگن – غیرت: نیکلاس والش (اسکاتلند)

این بازی‌ها به همراه سایر دیدارهای هفته پنجم رقابت‌ها، فرصت‌های بزرگی برای تیم‌ها به منظور کسب امتیاز و پیشروی به مراحل بالاتر رقابت‌های لیگ قهرمانان است.

انتهای پیام/