اعلام اسامی داوران بازیهای چهارشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا
در ادامه دیدارهای هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، ۹ مسابقه حساس در روز چهارشنبه برگزار میشود که در این میان بازیهایی نظیر پاریسنژرمن مقابل تاتنهام و اتلتیکومادرید برابر اینتر به چشم میخورند. اسامی داوران این بازیها نیز اعلام شد.
به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، فدراسیون فوتبال اروپا (یوفا) اسامی داوران مربوط به ۹ دیدار روز چهارشنبه را اعلام کرد. این بازیها شامل مصافهای حساس میان تیمهای بزرگ اروپا از جمله پاریسنژرمن و تاتنهام، اتلتیکومادرید و اینتر، و آرسنال و بایرن مونیخ است.
اسامی داوران به شرح زیر است:
لیورپول – آیندهوون: آلخاندرو هرناندس (اسپانیا)
اسپورتینگ – کلوب بروژ: توبیاس اشتیلر (آلمان)
فرانکفورت – آتالانتا: کریس کاوانا (انگلیس)
پافوس – موناکو: ایوان کروژلیاک (اسلواکی)
کپنهاگن – غیرت: نیکلاس والش (اسکاتلند)
این بازیها به همراه سایر دیدارهای هفته پنجم رقابتها، فرصتهای بزرگی برای تیمها به منظور کسب امتیاز و پیشروی به مراحل بالاتر رقابتهای لیگ قهرمانان است.