فوری: جدایی وینیسیوس از رئال به مقصد منچستر یا عربستان!

وینیسیوس جونیور ممکن است رئال مادرید را ترک کند.

به گزارش ایلنا،  اکرم کونور، خبرنگار معتبر فوتبال، اخیراً اطلاعاتی جدید در خصوص وضعیت وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، منتشر کرده است. به گفته کونور، مذاکرات برای تمدید قرارداد این بازیکن با باشگاه رئال به مشکل خورده و این موضوع احتمال انتقال او را در بازار نقل‌وانتقالات ژانویه افزایش داده است.

منچستر سیتی و چلسی به‌عنوان دو باشگاه بزرگ انگلیسی علاقه‌مندی خود را به جذب وینیسیوس جونیور اعلام کرده‌اند و در حال رصد وضعیت قرارداد وی هستند. علاوه بر این، برخی منابع خبری از علاقه تیم‌های عربستانی به خرید این ستاره ۲۳ ساله نیز خبر می‌دهند.

با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که در صورت عدم توافق نهایی با رئال مادرید، وینیسیوس جونیور ممکن است در ماه‌های آینده راهی لیگ‌های دیگر شود.

 

