ترکیب تیم ملی ایران مقابل چین تایپه

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای بازی با چین تایپه در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شد.

برهمین اساس با نظر ارمغان احمدی، نفرات زیر در ترکیب اصلی تیم ملی در این بازی به زمین می‌روند.

بردیا دری، ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طاها کاویانی، جعفر اسدی، پویا جعفری، امیر رضا ولی‌پور، ماهان بهشتی، عباس رفیع و امیر محمد افراسیابی

این مسابقه از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه EKA آره‌نا احمد هند برگزار می‌شود.

