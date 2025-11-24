خبرگزاری کار ایران
آودگی مسابقات فوتبال استان تهران را به تعطیلی کشاند

هیئت فوتبال استان تهران اعلام کرد به دلیل افزایش آلاینده ها کلیه مسابقات این استان تا پایان هفته لغو خواهد شد.

به گزارش ایلنا، با توجه به افزایش قابل توجه شاخص آلودگی هوا در سطح استان تهران و در راستای صیانت از سلامت بازیکنان، کادر فنی و سایر عوامل برگزاری مسابقات، تمامی فعالیت ها و دیدارهای فوتبال و فوتسال استان تهران تا پایان هفته جاری (از دوشنبه مورخ سوم آذرماه تا جمعه مورخ هفتم آذرماه سال 1404) لغو شد.

علی پورمند، رئیس کمیته پزشکی هیأت فوتبال استان تهران، با تأیید این تصمیم اظهار داشت: «اولویت همیشگی هیئت فوتبال استان تهران همواره حفظ سلامت ورزشکاران است و با توجه به استمرار آلودگی هوا، ادامه برگزاری مسابقات می توانست خطرات جدی برای سلامت بازیکنان ایجاد کند.»

وی افزود:« از سرگیری مسابقات تنها پس از بهبود شرایط کیفی هوا و دریافت گزارش های رسمی از مراجع ذی صلاح انجام خواهد شد.»

 

