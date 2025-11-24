خبرگزاری کار ایران
حسینی: امیدوارم حضور پرشور هواداران را داشته باشیم

بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: امیدوارم هواداران فردا حضور پرشوری داشته باشند و به ما انرژی بدهند که بتوانیم بازی خوبی شاهد باشیم و به پیروزی برسیم.

به گزارش ایلنا، سیدحسین حسینی بازیکن تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با الحسین اردن اظهار داشت: فردا بازی خیلی سختی داریم،  بازی رفت را متاسفانه باختیم ولی همه کادر و بازیکنان انگیزه مضاعف داریم تا جبران کنیم و فردا در حضور تماشاگران با یک بازی خوب ۳ امتیاز را کسب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بازی فردا سخت است، تفاضل برای ما مهم است اما هدف اول این است که در بازی فردا پیروز شویم، برای صدرنشینی کمی شانس نیاز داریم تا الحسین در بازی بعدی نتیجه نگیرد.

حسینی تصریح کرد: تیم در شرایط خوبی است و بازیکنان به هماهنگی کامل رسیدند؛ خوشحالم با بازیکنانی هستم که در سطح آسیا و تیم ملی هستند، امیدوارم حضور پرشور تماشاگران را داشته باشیم، خیلی وقت است نقش‌جهان پر نشده است و وقتی می‌‌رویم و می‌بینیم تماشاگر کمی در ورزشگاه است شاید شور و انگیزه همیشگی را نداشته باشیم.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان در پایان گفت: امیدوارم هواداران فردا حضور پرشوری داشته باشند و به ما انرژی بدهند که بتوانیم بازی خوبی شاهد باشیم و به پیروزی برسیم.

 

