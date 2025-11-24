نویدکیا: باید تلاش مضاعف داشته باشیم تا بازی قبلی را جبران کنیم
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: بازی قبلی در اردن را از دست دادیم و باید تلاش مضاعف داشته باشیم تا بازی قبلی را جبران کنیم.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با الحسین اردن اظهار داشت: شاید با یکی از بهترین تیمهای گروه بازی داریم، بازی قبلی در اردن را از دست دادیم و باید تلاش مضاعف داشته باشیم تا بازی قبلی را جبران کنیم.
وی ادامه داد: الحسین تیم خوبی است، برخلاف تصورمات تیم باکیفیت هستند، با چیزی که من دیدم، اردن پیشرفت سریعی در فوتبال دارد، بازیکنان خارجی باکیفیت دارند و بازی خیلی سختی خواهیم داشت، بازیکنان باید باانگیزه بالا کار کنند، میدانیم بازی راحتی نخواهیم داشت.
نویدکیا تصریح کرد: باید باکیفیت بالا بازی کنیم و فضاها را بگیریم، اگر فضا بدهیم میتوانند خطرناک باشند، امیدوارم بتواتیم بازی خوبی انجام دهیم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سؤوالی در خصوص مصدومیتها گفت: مقداری از مصدومان طبیعی است، در بهترین تیمهای دنیا نیز آسیبدیدگی عضلانی دارند، فاکتورهای زیادی وجود دارد، بحثهای آنالیزی را چک کردیم، شاید یکی از دلایل اختلاف زمین تمرین و بازی است که ممکن است آسیب عضلانی داشته باشد، شاید برنامهریزی خوبی نداشتهایم اما کادر فوقالعاده خوب و قوی داریم و همه بحثهای جسمانی را روزانه چک میکنیم.
وی ادامه داد: عوامل زیادی دخیل است، برخی آسیبها برخوردی بوده است، آسیب ایوان در بازی با گلگهر سیرجان بود، همین اتفاق برای آلوز در بازی پیکان افتاد، آریا شفیعدوست در تیم ملی امید مصدوم شد، آسیبهای عضلانی اتفاق میافتد و باید کنار بیاییم، موقعی ۳ بازیکن نداریم اما نفرات دیگر میآیند، اتفاق طبیعی است.
نویدکیا در پایان گفت: باید فکر کنیم تغییرات سرمربی، سیستم و نوع تمرینات هم باعث میشود آسیبهای گهگاهی اتفاق بیفتد، تمام تلاشمان را میکنیم که کمتر شود، سختگیر نیستم که باید همه باشند زیرا میدانیم مصدومیت طبیعی است و بیش از حد حساسیت داشتن، درگیری ذهنی ایجاد میکند.