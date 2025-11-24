صدرنشین لیگ برتر نگران شد؛ مدافع مصدوم به ذوب آهن می رسد؟

به گزارش ایلنا، تیم چادرملو اردکان این هفته موفق شد با نتیجه یک بر صفر ذوب‌آهن اصفهان را شکست دهد و به مرحله بعدی جام حذفی صعود کند، خود را آماده حضور در تبریز خواهد کرد. جایی که شاگردان سعید اخباری باید به مصاف تراکتور بروند و امیدوارند با کسب نتیجه در این مسابقه، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر را متوقف کرده و همچنان در بالای جدول باقی بمانند. اما این هفته در جریان بازی جام حذفی، علیرضا آرتا با کشیدگی عضله مواجه شد و با مداوای تیم پزشکی تیم چادرملو دقایقی در زمین ماند.

آرتا که در بازگشت خود توانست به ترکیب تیمش برسد، بعد از این مصدومیت مراحل فیزیوتراپی خود را پشت سر گذاشته و به کادرفنی این تیم اعلام کرده هر طور شده خود را به دیدار با تراکتور خواهد رساند چرا که قصد دارد در مقابل تیم سابقش به میدان برود و توانایی خود را نشان بدهد. البته باتوجه به فاصله پنج روزه تا این بازی، فرصت کافی هم برای بهبود مصدومیت این بازیکن وجود دارد.

علیرضا آرتا فصل گذشته در ترکیب تراکتور حضور داشت اما در مسابقات لیگ برتر حتی یک بازی هم فرصت بازی به دست نیاورد تا عارف آقاسی و شجاع خلیل‌زاده بازیکنان فیکس تراکتور لقب بگیرند و این خرید جذب شده از تیم گل‌گهر کاملا از تیمش دور باشد و حالا طبیعتا انگیزه زیادی خواهد داشت تا به اسکوچیچ نشان دهد حداقل شایسته یک بازی در دیدار تشریفاتی با استقلال خوزستان بوده است.

آرتا این فصل به جز دوره کوتاه مصدومیت در ترکیب اصلی تیمش حضور داشته و جزو بازیکنان تاثیرگذار چادرملو اردکان است که حالا باید دید این کشیدگی بد موقع را چگونه پشت سر خواهد گذاشت.

