خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدرنشین لیگ برتر نگران شد؛ مدافع مصدوم به ذوب آهن می رسد؟

صدرنشین لیگ برتر نگران شد؛ مدافع مصدوم به ذوب آهن می رسد؟
کد خبر : 1718360
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا آرتا مدافع تیم چادرملو در دیدار مقابل ذوب‌آهن مصدوم شد اما مشکلی برای بازی تراکتور نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، تیم چادرملو اردکان این هفته موفق شد با نتیجه یک بر صفر ذوب‌آهن اصفهان را شکست دهد و به مرحله بعدی جام حذفی صعود کند، خود را آماده حضور در تبریز خواهد کرد. جایی که شاگردان سعید اخباری باید به مصاف تراکتور بروند و امیدوارند با کسب نتیجه در این مسابقه، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر را متوقف کرده و همچنان در بالای جدول باقی بمانند. اما این هفته در جریان بازی جام حذفی، علیرضا آرتا با کشیدگی عضله مواجه شد و با مداوای تیم پزشکی تیم چادرملو دقایقی در زمین ماند.

آرتا که در بازگشت خود توانست به ترکیب تیمش برسد، بعد از این مصدومیت مراحل فیزیوتراپی خود را پشت سر گذاشته و به کادرفنی این تیم اعلام کرده هر طور شده خود را به دیدار با تراکتور خواهد رساند چرا که قصد دارد در مقابل تیم سابقش به میدان برود و توانایی خود را نشان بدهد. البته باتوجه به فاصله پنج روزه تا این بازی، فرصت کافی هم برای بهبود مصدومیت این بازیکن وجود دارد.

علیرضا آرتا فصل گذشته در ترکیب تراکتور حضور داشت اما در مسابقات لیگ برتر حتی یک بازی هم فرصت بازی به دست نیاورد تا عارف آقاسی و شجاع خلیل‌زاده بازیکنان فیکس تراکتور لقب بگیرند و این خرید جذب شده از تیم گل‌گهر کاملا از تیمش دور باشد و حالا طبیعتا انگیزه زیادی خواهد داشت تا به اسکوچیچ نشان دهد حداقل شایسته یک بازی در دیدار تشریفاتی با استقلال خوزستان بوده است.

آرتا این فصل به جز دوره کوتاه مصدومیت در ترکیب اصلی تیمش حضور داشته و جزو بازیکنان تاثیرگذار چادرملو اردکان است که حالا باید دید این کشیدگی بد موقع را چگونه پشت سر خواهد گذاشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب