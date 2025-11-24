پیروزی حیثیتی پرسپولیس برابر کیا

به گزارش ایلنا، هفته پایانی نیم فصل رقابتهای آسیاویژن جوانان در حالی به پایان رسید که پرسپولیس در حساسترین بازی موفق شد با نتیجه 2-1 آکادمی کیا را شکست دهد و دور رفت را بالاتر از این تیم در جایگاه چهارم به پایان برساند. باتوجه به دیدار فصل گذشته این دو تیم که با درگیری شدید و احکام انضباطی همراه بود، هر دو تیم از انگیزه بالایی برای پیروزی در این مسابقه برخوردار بودند.

این بازی که در استادیوم بعثت تهران برگزار شد و شاگردان بهادر عبدی با شروع خیلی خوب، دو گل در نیمه نخست به ثمر رساندند. محمدامین شاهسونی و محمدطاها نژادخیر زننده گل‌های تیم پرسپولیس بودند که تیم عبدی را در آستانه پیروزی قرار دادند. با این حال کیا در دقیقه 80 توانست یک گل را پاسخ بدهد.

در آخرین دقایق بازی، داور به دروازه‌بان تیم پرسپولیس هم یک کارت زرد نشان داد و اعتقاد داشت که این بازیکن در حال اتلاف وقت است. در دقیقه 88 نیز سرمربی کیا به دلیل اعتراض به داوری از کنار زمین اخراج شد تا بازی بعدی تیم را هم به علت محرومیت از دست بدهد.

پرسپولیس در نهایت موفق شد با نتیجه 2-1 کیا را شکست دهد تا پس از روزهای پر فراز و نشیب به رتبه چهارم جدول صعود کند. قرمزها یک امتیاز با شاهین و استقلال و سه امتیاز با تیم پیکان فاصله دارند.

تیم جوانان پرسپولیس فصل گذشته توانست برای دومین سال متوالی به عنوان قهرمان لیگ تهران شود و حالا به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است.

