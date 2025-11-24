سپاهان با لباس زردرنگ مقابل الحسین اردن
جلسه هماهنگی دیدار سپاهان و الحسین اردن برگزار شد.
به گزارش ایلنا، جلسه پیش از بازی دیدار روز سهشنبه تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و الحسین اردن صبح امروز دوشنبه با حضور عوامل اجرایی، انتظامی و مدیران دو تیم در اصفهان برگزار شد.
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در بازی روز سهشنبه مقابل الحسین اردن با لباس زردرنگ و شورت مشکی به میدان میرود، لباس دروازهبان سپاهان در این مسابقه خاکستری رنگ خواهد بود.
الحسین اردن نیز در این مسابقه با لباس سفید به میدان خواهد رفت و لباس دروازهبان این تیم در مسابقه سبزرنگ خواهد بود.
دیدار تیمهای فولاد مبارکه سپاهان ایران و الحسین اردن در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ روز سهشنبه ۴ آذر ماه در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار خواهد شد.