ستاره سپاهان در آستانه بازگشت؛ فقط هفت روز مانده!
ستاره گلزن سپاهان با رهایی از بند مصدومیت به زودی در تمرینات این تیم حضور پیدا میکند.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا امسال با بحران جدی و مصدومیتهای متوالی بازیکنانش مواجه شده که ازجمله آنها میتوان به غیبت مهدی لیموچی از ابتدای فصل و مصدومیتهای سخت سید محمد کریمی و آریا شفیعدوست و همچنین آسیب دیدگیهای پیاپی میلاد زکیپور اشاره کرد، اما حالا یک غایب بزرگ او در فصل جاری کم کم آماده بازگشت به تمرینات میشود.
مهدی لیموچی که در اردیبهشتماه امسال پای خود را جراحی کرد و طی 6 ماه و نیم اخیر بهطور جدی روند درمان خود را به بهترین شکل و با گرفتن مربی و فیزیوتراپیست اختصاصی پشت سر گذاشته و شرایط بدنیاش را در سطح عالی نگه داشته، اکنون خود را آماده بازگشت به کمپ تمرینی سپاهان میکند.
ستاره فصل گذشته سپاهان که 9 گل در لیگ برتر به ثمر رساند، دو پاس گل داد و دو پنالتی گرفت و یک گل هم در لیگ قهرمانان آسیا زد، بزرگترین غایب طلایی پوشان در هفتههای پایانی سال گذشته و فصل جاری بوده که محرم نویدکیا امیدوار است نهایتا تا پایان دور رفت لیگ برتر این ستاره را در بازیها داشته باشد.
لیموچی به شرایط جسمانی خوبی رسیده و زانوی وی نیز شرایط مطلوبی دارد که احتمالا از هفته آینده به تمرینات طلایی پوشان اضافه میشود و پس از مدتی و با نظر پزشک، وارد کار گروهی خواهد شد که پیشبینی میشود در شروع دور برگشت با بهترین شرایط در دسترس نویدکیا باشد.
نویدکیا به شدت نیاز به مهره گلزنی مثل لیموچی دارد تا شرایط سپاهان را بهتر کند؛ به ویژه اینکه مهاجمان این تیم در باز کردن دروازه حریفان ناکام هستند و بازگشت شماره هفت طلاییپوشان میتواند انرژی بیشتری به آنها بدهد.