قانون به سود پرسپولیس برگشت؛ امیدواری سرخ ها به پیروزی
باشگاه پرسپولیس توانست در پرونده 90 میلیارد تومانی اسپانسر سابق خود به پیروزی حقوقی برسد.

به گزارش ایلنا، در دوره مدیریت ایرج عرب در باشگاه پرسپولیس، این باشگاه قراردادی با شرکت ریحان فیلم منعقد کرد تا بلیت‌فروشی دیدارهای خانگی پرسپولیس را به این شرکت واگذار کند. در آن مقطع قرار شد باشگاه پرسپولیس 10 میلیارد تومان از این قرارداد به دست آورد که در بدو همکاری 7 میلیارد تومان هم به عنوان پیش پرداخت گرفت.

بعد از آن شورای امنیت کشور اعلام کرد به خاطر جلوگیری از هرگونه خلاف مالی و فساد و به خاطر نداشتن زیرساخت‌های لازم همکاری با شرکت‌های مربوط با بلیت‌فروشی ممنوع است و همه امور در این باره توسط شرکت برهان مبین که زیرمجموعه شرکت توسعه و تجهیز به حساب می‌آید انجام خواهد شد.

بعد از آن و طی سال‌های بعد باشگاه پرسپولیس‌ طلب 7 میلیاردی ریحان فیلم را پرداخت نکرد تا این شرکت با طرح دعوی علیه پرسپولیس و با احتساب تأخیر و تادیه حکمی 90 میلیارد تومانی علیه پرسپولیس بگیرد. اما قرمزها با طرح ماده 477 (اختلاف شرع بودن حکم)  توانست توقف اجرای آن را بگیرد.

قانون به سود پرسپولیس برگشت؛ امیدواری سرخ ها به پیروزی

به این ترتیب باشگاه پرسپولیس که پیش از این توانسته بود حکم 90 میلیارد تومانی را به 30 میلیارد تومان کاهش دهد، حالا امیدوار است این پرونده را با عدد کمتری حل و فصل کند که در صورت انجام، موفقیت حقوقی بزرگ برای این باشگاه خواهد بود. پرسپولیس در این پرونده اعلام کرده که اعمال چنین سود دیرکردی، خلاف شرع است.

