به گزارش ایلنا، لیونل مسی همچنان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان فوتبال جهان شناخته می‌شود. در دیدار اخیر اینتر میامی برابر سینسیناتی، این ستاره آرژانتینی بار دیگر قدرت و کیفیت بی‌نظیر خود را به نمایش گذاشت و در پیروزی پرگل تیمش نقش اصلی را ایفا کرد. مسی در این مسابقه موفق به ثبت یک گل و سه پاس گل شد و در هر چهار گل تیمش مشارکت داشت.

این عملکرد بی‌نظیر او که در ۳۸ سالگی همچنان در فرم ایده‌آل قرار دارد، نشان‌دهنده آمادگی بدنی و فنی فوق‌العاده‌اش است. اما مهم‌تر از همه، مسی با این نمایش موفق به ثبت یک رکورد تاریخی شد. طبق آمار رسمی، مجموع گل‌ها و پاس گل‌های او اکنون به عدد ۱۳۰۰ رسید که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ فوتبال محسوب می‌شود. این آمار شامل گل‌ها و پاس گل‌های او در تمامی تیم‌هایی است که در طول دوران حرفه‌ای خود در آن‌ها بازی کرده است.

در حالی که مسی همچنان در بهترین سطح خود قرار دارد، این رکورد جدید او را در جایگاهی منحصربه‌فرد در دنیای فوتبال قرار می‌دهد و نشان از تداوم کیفیت بالا و تأثیرگذاری‌اش در بالاترین سطح این ورزش دارد.

علاوه بر این، عملکرد درخشان او در اینتر میامی به عنوان عامل محرک جدیدی برای تیم ملی آرژانتین در آستانه جام جهانی آینده در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از کارشناسان باور دارند که مسی می‌تواند یکی از ارکان اصلی موفقیت تیم ملی کشورش در این رقابت‌ها باشد، چرا که نشان داده است هنوز هم در اوج آمادگی قرار دارد.

