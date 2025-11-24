خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش خیره‌کننده مسی برابر ثبت رکوردی تاریخی

درخشش خیره‌کننده مسی برابر ثبت رکوردی تاریخی
کد خبر : 1718319
لینک کوتاه کپی شد.

لیونل مسی، ستاره ۳۸ ساله اینتر میامی، در پیروزی ۴ بر صفر تیمش برابر سینسیناتی با یک گل و سه پاس گل، توانست به رکوردی بی‌نظیر در تاریخ فوتبال جهان دست یابد.

به گزارش ایلنا،  لیونل مسی همچنان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان فوتبال جهان شناخته می‌شود. در دیدار اخیر اینتر میامی برابر سینسیناتی، این ستاره آرژانتینی بار دیگر قدرت و کیفیت بی‌نظیر خود را به نمایش گذاشت و در پیروزی پرگل تیمش نقش اصلی را ایفا کرد. مسی در این مسابقه موفق به ثبت یک گل و سه پاس گل شد و در هر چهار گل تیمش مشارکت داشت.

این عملکرد بی‌نظیر او که در ۳۸ سالگی همچنان در فرم ایده‌آل قرار دارد، نشان‌دهنده آمادگی بدنی و فنی فوق‌العاده‌اش است. اما مهم‌تر از همه، مسی با این نمایش موفق به ثبت یک رکورد تاریخی شد. طبق آمار رسمی، مجموع گل‌ها و پاس گل‌های او اکنون به عدد ۱۳۰۰ رسید که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ فوتبال محسوب می‌شود. این آمار شامل گل‌ها و پاس گل‌های او در تمامی تیم‌هایی است که در طول دوران حرفه‌ای خود در آن‌ها بازی کرده است.

در حالی که مسی همچنان در بهترین سطح خود قرار دارد، این رکورد جدید او را در جایگاهی منحصربه‌فرد در دنیای فوتبال قرار می‌دهد و نشان از تداوم کیفیت بالا و تأثیرگذاری‌اش در بالاترین سطح این ورزش دارد.

علاوه بر این، عملکرد درخشان او در اینتر میامی به عنوان عامل محرک جدیدی برای تیم ملی آرژانتین در آستانه جام جهانی آینده در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از کارشناسان باور دارند که مسی می‌تواند یکی از ارکان اصلی موفقیت تیم ملی کشورش در این رقابت‌ها باشد، چرا که نشان داده است هنوز هم در اوج آمادگی قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب