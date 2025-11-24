خبرگزاری کار ایران
فیفا علیه استقلال؛ ستاره هلندی به ایران نمی آید

احتمالا با دعوت فیفا به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی تاریخ حضور سیدورف در ایران را تغییر دهد.

به گزارش ایلنا، کلارنس سیدورف، مشاور باشگاه استقلال پیش از برگزاری شهرآورد به ایران سفر نخواهد کرد.

براساس قرارداد سیدورف و باشگاه استقلال، او باید متوسط ماهی ۵ روز باید در ایران حضور داشته باشد اما با توجه به قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و دعوت احتمالی فیفا از او برای حضور در این مراسم که با تاریخ برگزاری داربی همزمانی دارد مشاور استقلال در این تاریخ به ایران نخواهد آمد.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵ روز ۱۴ آذر در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.

