فیفا علیه استقلال؛ ستاره هلندی به ایران نمی آید

به گزارش ایلنا، کلارنس سیدورف، مشاور باشگاه استقلال پیش از برگزاری شهرآورد به ایران سفر نخواهد کرد.

براساس قرارداد سیدورف و باشگاه استقلال، او باید متوسط ماهی ۵ روز باید در ایران حضور داشته باشد اما با توجه به قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و دعوت احتمالی فیفا از او برای حضور در این مراسم که با تاریخ برگزاری داربی همزمانی دارد مشاور استقلال در این تاریخ به ایران نخواهد آمد.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵ روز ۱۴ آذر در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.

