بحران در جناح چپ استقلال؛ غیبت دو مهره کلیدی مقابل الوصل

به گزارش ایلنا، تمرینات استقلال برای دیدار حساس برابر الوصل امارات در حالی دنبال می‌شود که آبی‌ها یکی از مهم‌ترین مهره‌های هجومی خود را در اختیار نخواهند داشت. علیرضا کوشکی، وینگر تاثیرگذار استقلال که نقشی کلیدی در سیستم تهاجمی ریکاردو ساپینتو دارد، پس از دریافت کارت قرمز مستقیم مقابل الوحدات اردن با محرومیت سنگین کمیته انضباطی AFC روبه‌رو شده و تمام مسابقات مرحله گروهی را از دست می‌دهد. غیبت او ضربه بزرگی به استقلال خواهد بود؛ بازیکنی سرعتی و تکنیکی که بخش مهمی از خلق موقعیت‌های این تیم را بر عهده داشت.

این در حالی است که موسی جنپو، دومین وینگر چپ استقلال، هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده است. جنپو هرچند به تمرینات گروهی بازگشته، اما هنوز مشخص نیست از نظر پزشکی مجوز حضور در میدان را دریافت کند یا نه. در صورت چراغ سبز کادر پزشکی، بخشی از نگرانی‌های ساپینتو کاهش می‌یابد، اما حتی در بهترین شرایط نیز جنپو با فرم ایده‌آل خود فاصله دارد.

استقلال برای جبران جای خالی کوشکی با چالش جدی روبه‌روست و احتمال برهم‌خوردن تعادل همیشگی کناره‌های زمین وجود دارد. این در حالی است که در تمرین روز گذشته، کوشکی طبق سنت همیشگی تیم‌ها، هنگام عبور از تونل وحشت، از سوی هم‌تیمی‌هایش با شوخی و ضربات سبک بدرقه شد.

