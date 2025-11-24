به گزارش ایلنا، رقابت‌های لیگ نخبگان هفته پنجم خود را در حالی پشت سر خواهد گذاشت که تیمهای الهلال، الاهلی و الوحده می‌توانند با کسب سه امتیاز و البته شکست رقیبان، صعود خود را به مرحله بعدی لیگ نخبگان قطعی کنند. تیم تراکتور هم می‌تواند به یک قدمی صعود برسد.

الهلال تنها تیم ۱۲ امتیازی است که با الغرافه ۹ امتیاز فاصله دارد. الهلال با الشرطه دیدار خواهد کرد و الغرافه میهمان شباب الاهلی خواهد بود. در صورت برد الهلال، تساوی یا شکست الغرافه منجر به صعود نماینده عربستان خواهد شد.

اگر الاهلی و الوحده نیز مانند الهلال برنده شوند، این دو تیم به شکست الغرافه نیاز خواهند داشت تا صعود خود را قطعی کنند.

در این بین تراکتور هم به شکست الغرافه، السد و الشرطه نیازمند خواهد بود تا با برد نسف، در فاصله سه هفته تا پایان حاشیه امنیت ۹ امتیازی ایجاد کند.

به این ترتیب در این صورت، تراکتور با یک تساوی از سه بازی پایانی می‌تواند صعودش را مسجل کند. نکته جالب اینکه سه بازی پایانی تراکتور مقابل تیمهای قطری خواهد بود، دو دیدار برابر الدحیل و السد در ایران و یک بازی با الغرافه در قطر.

به این ترتیب پیروزی مقابل نسف یک گام بلند برای تیم ۸ امتیازی تراکتور خواهد بود. آنها می‌توانند با این برد شانس حفظ موقعیت خود در بین چهار تیم بالای جدول را هم بالا ببرند.

