صعود اینترمیامی به فینال لیگ کنفرانس MLS با درخشش مسی

به گزارش ایلنا، آخرین چالش در کارنامه‌ای که عاری از چالش‌های جدید شده است، و چالشی که پیش روی بازیکنی قرار دارد که همه آن‌ها را فتح کرده، امروز نزدیک‌تر و دست‌یافتنی‌تر از همیشه است. مسی تنها دو بازی تا بالا بردن جام MLS فاصله دارد؛ رؤیایی برای تیم جوان اینتر میامی و آرزویی برای بازیکن فراموش‌نشدنی آرژانتینی.

به لطف لئوی باشکوه، اینترمیامی با پیروزی قاطع ۰-۴ در سینسیناتی به فینال کنفرانس راه یافت. عملکرد فوق ستاره آرژانتینی عظیم بود. او نه تنها با یک ضربه سر زیبا دروازه سلنتنو را گشود، بلکه پس از آن سه پاس گل داد تا یک پیروزی پرگل و یک نمایش رؤیایی را تکمیل کند.

تیم ماسکرانو هدف خود را قهرمانی در MLS قرار داده و تنها دو پله تا آن فاصله دارد. اولین، فینال کنفرانس شرق مقابل فیلادلفیا یونیون یا نیویورک سیتی. دومین و آخرین پله، در صورت پیروزی در مسابقه قبلی، جام درخشان MLS خواهد بود که می‌تواند آن‌ها را برای اولین بار در تاریخ کوتاه این باشگاه، در اوج فوتبال آمریکا قرار دهد.

هیچ یک از این‌ها بدون مسی ممکن نبود. حتی بدون زوجش لوئیس سوارز در نوک حمله (تصمیمی بحث‌برانگیز از ماسکرانو که در نهایت به خوبی نتیجه داد)، آرژانتینی احساس شکست‌ناپذیری می‌کرد. او با آزادی کامل به عنوان هافبک مهاجم کاذب بازی کرد و از عمق‌دهی آلنده و سیلویتی استفاده کرد تا دفاع تیم میزبان را از هم بپاشاند. تیم میزبان قبلاً توانسته بود در مرحله عادی اینتر میامی را شکست دهد، اما این بار فاصله زیادی با تکرار آن داشت.

مسی هیچ امتیازی به حریف نداد و با گلی که زد، تعداد گل‌های خود در فصل جاری برای اینتر میامی را به ۳۵ رساند. او همچنین شش گل در پلی‌آف به ثمر رسانده است. آماری فوق‌العاده برای بازیکنی بی‌پایان که ماسکرانو با قرار دادن او در کنار بازیکنان باانرژی‌تر، به او سوخت بیشتری رسانده است. جوردی آلبا و سرخیو بوسکتس که به محض پایان فصل بازنشسته خواهند شد، حداقل یک بازی دیگر فرصت خواهند داشت تا از یک اتفاق منحصر به فرد لذت ببرند: بازی در کنار مسی.

انتهای پیام/