این دختر نگذاشت ایران تبدیل به مالدیو شود!
چهار گل خوردیم اما فرزانه در حد بوفون بود
تیم فوتسال ایران در شرایطی در چارچوب رقابتهای مرحله گروهی جامجهانی ۲۰۲۵ فیلیپین با چهار گل برابر برزیل قهرمان شکست خورد که اگر نمایش درخشان فرزانه توسلی نبود، نتیجهای تحقیرآمیز را شاهد بودیم.
به گزارش ایلنا، درخشش کمنظیر فرزانه توسلی مقابل برزیل، با عملکردی بی نظیر مانع از نتیجهای سنگینتر شد.
در دیداری از رقابتهای جام جهانی فوتسال زنان، تیم ملی ایران اگرچه با نتیجه ۴ بر صفر مقابل برزیل شکست خورد، اما نمایش قابلتوجه فرزانه توسلی، دروازهبان اول تیم ملی، نقطه روشن این مسابقه بود و نقش مهمی در جلوگیری از رقم خوردن شکستی سنگینتر داشت.
برزیل که با سابقهای طولانی و عنوانهای متعدد جهانی، یکی از قدرتمندترین تیمهای فوتسال زنان به شمار میرود، از آغاز مسابقه با فشار بالا و حملات پیدرپی وارد زمین شد. این در حالی بود که فرزانه توسلی، با واکنشهای سریع، خروجهای صحیح و مدیریت دقیق فضای دروازه، بارها مانع از گلزنی حریف شد و ساختار دفاعی ایران را در لحظات حساس حفظ کرد.
با وجود دریافت چهار گل، عملکرد توسلی در سطحی بود که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر او در دروازه قرار نداشت، نتیجه بازی میتوانست بهمراتب سنگینتر و اختلاف گل بیشتر باشد. تعدد موقعیتهای خطرناک برزیل، بهویژه در نیمه نخست، نشان از فشار هجومی مداوم این تیم داشت؛ فشارهایی که توسلی با تجربه و اعتمادبهنفس بالا بارها آنها را دفع کرد و اجازه نداد جریان بازی از کنترل تیم ملی ایران خارج شود.
او در چندین صحنه تکبهتک، با واکنشهایی در زمان مناسب، امید را در ترکیب ایران زنده نگه داشت. علاوه بر واکنشهای فنی، رهبری توسلی درون زمین، نقش مهمی در نظم تیم ملی داشت.
پس از پایان مسابقه، میتوان عملکرد توسلی را برجسته، قابل اتکا و در سطح استانداردهای جهانی توصیف کرد.
آنها معتقدند که این نمایش میتواند برای تیم ملی در ادامه مسابقات روحیهبخش باشد و نشان دهد که ایران در پست دروازهبان دارای یکی از بهترین و باتجربهترین بازیکنان آسیاست.
با وجود شکست، عملکرد فرزانه توسلی برای بسیاری از هواداران و تحلیلگران، مهمترین دستاورد این دیدار و نقطه امیدبخش تیم ملی فوتسال زنان ایران به شمار میرود. نمایشی که کیفیت واقعی او را در برابر یکی از بهترین تیمهای جهان به تصویر کشید.