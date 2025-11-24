اینتر ۰-۱ میلان؛ آلگری دلامادونینا را فتح کرد

به گزارش ایلنا، دربی دلا مادونینا با پیروزی تیم مکس آلگری به پایان رسید. این بازی که نیمه اولی نه‌چندان جذاب داشت، در نیمه دوم با گل کریستین پولیشیچ برای میلان آغاز شد و در ادامه بزرگ‌ترین فرصت اینتر برای به تساوی کشاندن بازی یک ضربه پنالتی بود که توسط مایک مانیان مهار شد تا بازی به سود روسونری به پایان برسد.

هنوز بازی شکل نگرفته بود که دقیقه ۴ اولین موقعیت در سن‌سیرو خلق شد. روی کرنر کوتاه اینتر، توپ پس از یک رفت‌وآمد، روی پای دی‌مارکو نشست؛ او با ارسالی دقیق توپ را برای تورام فرستاد. تورام با شیرجه‌ای دیدنی ضربه زد، اما مانیان با پروازی خیره‌کننده توپ را دفع کرد.

دقیقه ۲۷ نوبت آچربی بود که روی کرنر ارسالی از چپ بالاتر از همه سر بزند. ضربه سر او از فاصله‌ای بسیار نزدیک، می‌رفت که گل شود اما توپ به تیر دروازه خورد و دفع شد.

اما بهترین صحنه نیمه اول دقیقه ۳۷ رقم خورد؛ بارلا از راست توپ را ارسال کرد، توپ روی پای لائوتارو فرود آمد و او با والی‌ای بی‌نقص قصد داشت توپ را به گوشه پایین راست بفرستد. اما مانیان شیرجه زد، توپ را با نوک انگشتان به تیر زد و معجزه دوم شب را ساخت و در نهایت نیمه اول، بدون گل، اما به پایان رسید.

در دقیقه ۵۴ همه چیز به سود میلان رقم خورد. پس از اینکه هاکان در میانه میدان توپ را لو داد، میلان در فاز حمله قرار گرفت، ضربه سالماکرز با سیو نه‌چندان خوب زومر مواجه شد و روی ریباند پولشیچ به راحتی گل اول را به ثمر رساند.

بازی سپس ریتم آرامی داشت و اینتر در خلق حمله ناتوان بود و میلان بازی را مدیریت می‌کرد تا اینکه در دقیقه ۷۰ جنجال به اوج رسید؛ تورام پس از برخورد با پاولوویچ در محوطه نقش بر زمین شد. داور ابتدا اعتقادی به پنالتی نداشت، اما پس از بازبینی صحنه اعلام پنالتی کرد.

هاکان چالهان‌اغلو پشت توپ ایستاد، ضربه‌ای محکم به گوشه پایین چپ زد، اما این بار هم مانیان ظاهر شد و به زیبایی توپ را دفع کرد.

در ادامه دوباره بازی بدون موقعیت دنبال شد و تنها فرصت اینتر در دقیقه ۸۹ خلق شد. جایی که ضربه بونی از بالای دروازه به بیرون رفت و لحظاتی بعد بازی به پایان رسید.

میلان با این برد ۱-۰ سه امتیاز حساس را کسب کرد. در حال حاضر در جدول سری A رم با ۲۷ امتیاز صدرنشین است و میلان (۲۵)، ناپولی (۲۵) و اینتر (۲۴) در رده‌های بعدی قرار دارند.

