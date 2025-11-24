الچه 2-2 رئال مادرید:آلونسو بردن را فراموش کرده
رئال مادرید در دیدار خارج از خانه مقابل الچه، نه تنها نتوانست شبهات را برطرف کند، بلکه آنها را عمیقتر کرد
به گزارش ایلنا، پس از سه بازی بدون پیروزی، رئال حالا در آستانه بحران کامل قرار گرفته است. سفیدپوشان در مارتینز والرو، همیشه عقبتر از یک الچه باانگیزه و هجومی بودند و در دقیقه ۸۷، با یک گل جنجالی، حداقل یک امتیاز حیاتی را نجات دادند تا صدرنشینیشان حفظ شود. اما این تساوی، نمیتواند پنهان کند که رئال سه بازی پیاپی بدون برد مانده و بحران به درِ خانهشان کوبیده است.
ژابی آلونسو، با آگاهی از فشار هواداران، تصمیم گرفت با ایدههای خودش بجنگد یا بمیرد. او با وجود مصدومیتها، دفاع سه نفره را انتخاب کرد، با وینگبکهایی چون ترنت الکساندر-آرنولد و فران گارسیا و تمرکز بر خط میانی شلوغ کار را شروع کرد. ترکیب بدون وینیسیوس و والورده، با دنی سبایوس در نقش رهبر، و رودریگو کنار امباپه، همه را شگفتزده کرد. ایده واضح بود: کنترل میانه میدان و حمله از کنارهها. اما در عمل، انتخابها بهینه نبودند؛ مقابل الچهای که برابر هر حریفی در فصل جاری جسورانه بازی میکند.
از همان دقیقه اول، بازی به خطاها و بهرهبرداری از اشتباهات تبدیل شد. هر دو تیم با پرس شدید، به دنبال خطای حریف بودند. الچه دو بار دروازه کورتوا را تهدید کرد، اما هویسن و دروازهبان بلژیکی نجات دادند. رئال در حمله ناتوان بود و دفاعش هم آسیبپذیر؛ هر توپ بلندی پشت مدافعان، خطرناک میشد. امباپه تنها تهدید واقعی بود و دو شوت او را ایناکی پنیا مهار کرد. نیمه اول با تساوی ۰-۰ و ریتمی جذاب اما بیگل به پایان رسید.
نیمه دوم با مهار دیگری از پنیا (این بار روی رودریگو) شروع شد، اما الچه زودتر به هدف رسید: فباس در دقیقه ۵۳، پس از یک ضدحمله عالی، دفاع سه نفره رئال را مغلوب کرد. آلونسو بلافاصله واکنش نشان داد و وینیسیوس، والورده و کاماوینگا را وارد کرد. رئال فشار آورد، اما الچه از ضعفهای دفاعی سفیدها به خوبی استفاده میکرد. آلونسو با ورود گونزالو به جای آردا گولر، به دنبال گل بود؛ سارابیا هم تیمش را تازه کرد تا مقاومت کند.
رئال میخواست اما نمیتوانست؛ بازی بیهدف بود. گل تساوی در دقیقه ۷۸ آمد: هویسن از روی کرنر، کار را ۱-۱ کرد. اما الچه شجاعانه حمله کرد و آلوارو (بازیکن سابق رئال) د ر دقیقه ۸۴، با یک شوت از بیرون محوطه جریمه گل دوم را زد. سفیدها شکسته به نظر میرسیدند، تا اینکه بلینگام در ۸۷، گل دوم را زد؛ گلی جنجالی به دلیل ادعای خطای وینیسیوس روی پنیا، که VAR تأیید کرد. دقایق پایانی نفسگیر بود؛ الچه با اخراج شوست (دقیقه ۹۶) ده نفره شد، اما تساوی حفظ شد. رئال یک امتیاز برد، اما بحران در کمین است.