ترکیب احتمالی تراکتور مقابل نسف قارشی؛ تی تی ها در پی شکار 3 امتیاز در ازبکستان
تراکتور در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا در ازبکستان به مصاف نسف قارشی خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، تراکتور در چارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ نخبگان باید فردا (دوشنبه) از ساعت 17:15 در ازبکستان به مصاف نسفقارشی برود. شاگردان دراگان اسکوچیچ با کسب هشت امتیاز، جایگاه مناسبی در جدول ردهبندی دارند و با کسب سه امتیاز مقابل تیم قعرنشین جدول میتوانند گامی بلند به سوی دور حذفی بردارند. یکی از مهمترین ابهامات پیرامون ترکیب تراکتور، مربوط به نفراتی میشود که قرار است در خط حمله به میدان بروند.
حسینزاده، گزینه ثابت خط حمله
ستاره ملیپوش خط حمله تراکتور فصل فوقالعادهای را پشت سر گذاشته و طی 14 بازی باشگاهی 8 گل وارد دروازه رقبا کرده است. امیرحسین هنوز در لیگ نخبگان موفق به گلزنی نشده و 2 پاس گل داده اما اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، گزینه اصلی خط حمله تیم دراگان اسکوچیچ خواهد بود. آقای گل لیگ 24 در هر چهار بازی قبلی آسیایی به صورت کامل در زمین حاضر بود و تعویض هم نشد.
رقابت شدید بین اشترکالی، دروژدک و حتی لوشکیا
تراکتور در سه بازی پیشین از سه بازیکن به عنوان زوج امیرحسین حسینزاده استفاده کرد. در جدال با پرسپولیس رگی لوشکیا به عنوان مهاجم مورد استفاده قرار گرفت و در دقیقه 65 جایش را به تومیسلاو اشترکالی داد. سپس در جدال با الشرطه و خیبر شاهد حضور فیکس زوج حسینزاده- اشترکالی بودیم. در 2 مسابقه مذکور دوماگوی دروژدک به عنوان مهره تعویضی در دقایق 69 و 58 جای تومی را گرفت. اشترکالی در مصاف با نماینده عراق پاس منجر به گل مهدی ترابی را ارسال کرد و به همین خاطر بود که در خرمآباد نیز از ابتدا به کار گرفته شد.
لوشکیا در رقابت با هاشمنژاد
کمی عقبتر نیز 2 عنصر تهاجمی در ترکیب تراکتور به میدان میروند که یکی از آنها بدون شک مهدی ترابی است. وینگر باتجربه تیتیها به شرایط آرمانی بازگشته و در هفته چهارم نیز گل پیروزیبخش تیمش را وارد دروازه تیم عراقی کرد. سوی دیگر میدان اما رقابت تنگاتنگی بین مهدی هاشمنژاد و رگی لوشکیا برقرار است. وینگر ملیپوش پرشورها در جدال با الشرطه فیکس بود و در دیدار با خیبر نوبت به مهره آلبانیایی رسید تا از ابتدا در زمین حضور داشته باشد. البته که در مواجهه برابر پرسپولیس، هر 2 بازیکن در ترکیب اصلی بودند و لوشکیا کمی جلوتر رفته بود.
باید دید برای رویارویی با نسفقارشی دراگان اسکوچیچ از چه ترکیبی در فاز تهاجمی بهره خواهد برد.
ترکیب احتمالی
علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، فرشاد فرجی، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلیفر، صادق محرمی، تومیسلاو اشتراکالی، رجی لوژکیا و امیرحسین حسینزاده