بختیاری‌زاده از استقلال خوزستان رفت

مربی دروازه‌بان‌های استقلال خوزستان، فرشاد بختیاری‌زاده، پس از بروز اختلافات، رسماً تصمیم به پایان همکاری با این باشگاه گرفت.

به گزارش ایلنا،  فرشاد بختیاری‌زاده که سابقه دو صعود با استقلال خوزستان و قهرمانی در لیگ برتر با آبی‌های جنوبی را در کارنامه دارد، به دلیل برخی مشکلات و اختلافات داخلی، رابطه کاری خود با باشگاه را پایان داد.

در طول دوران فعالیتش، بختیاری‌زاده با گلرهای متعددی همکاری کرده است که از جمله آنها می‌توان به فرزین گروسیان، احمد گوهری، حامد لک، وحید شیخ‌ویسی، حسین و حسن پورحمیدی و کورش ملکی اشاره کرد.

اکنون باشگاه استقلال خوزستان باید تصمیم بگیرد چه کسی جایگزین او در پست مربی دروازه‌بان‌ها خواهد شد و چه برنامه‌ای برای ادامه مسیر آماده‌سازی دروازه‌بانان تیم در فصل پیش رو در نظر گرفته خواهد شد.

 

درب ضد حریق امیردرب