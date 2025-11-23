بردیف: تراکتور تیمی منسجم و رقیبی دشوار برای نسف است

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های تراکتور ایران و نسف قارشی ازبکستان دوشنبه سوم آذر در ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا برگزار می‌شود. مسابقه‌ای که به گفته روزیقول بردیف، سرمربی نسف، اهمیت ویژه‌ای برای تیم او دارد.

بردیف در نشست خبری پیش از این بازی با اشاره به کیفیت بالای رقابت‌ها گفت: در این تورنمنت تقریباً همه تیم‌ها سطحی نزدیک به هم دارند و ما نیز فردا یک بازی سخت دیگر پیش رو خواهیم داشت. تلاش کرده‌ایم شرایط روحی و بدنی بازیکنان را برای این دیدار مهیا کنیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

او در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی خود از تراکتور نسبت به سایر حریفان گروه، توضیح داد: شاید تراکتور ستاره‌های پرشماری نداشته باشد، اما به‌عنوان یک تیم بسیار منسجم عمل می‌کند. این تیم مجموعه‌ای از ملی‌پوشان و بازیکنان باتجربه را در اختیار دارد و اتکای آن بیش از توانایی‌های فردی، به هماهنگی گروهی است. همین ویژگی اصلی‌ترین تفاوتش با رقباست.

سرمربی نسف همچنین از شرایط سخت تیمش در هفته‌های اخیر سخن گفت و افزود: در یک دوره دشوار قرار داریم و از نظر ذهنی و بدنی تحت فشار هستیم. البته این وضعیت نتیجه عملکرد خودمان است و آن را برای بازیکنان توضیح داده‌ام. با وجود چند مصدومیت جزئی، امیدوارم اکثر نفرات بتوانند فردا در بهترین وضعیت به میدان بروند. همچنان برای ادامه رقابت‌ها شانس داریم و برای خوشحال کردن هواداران با تمام توان تلاش خواهیم کرد.

انتهای پیام/