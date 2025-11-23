با کنایه به پرسپولیس :
بیانیه استقلال در حمایت از موعود و علیه مازیار زارع
باشگاه استقلال بیانیه ای علیه مازیار زارع منتشر کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، پس از پیروزی این تیم مقابل کشت و صنعت پادیاب خلخال، بار دیگر موجی از هجمههای تکراری علیه باشگاه آغاز شد. در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری است:
۱. اظهارات توهینآمیز نسبت به تیم داوری دیدار استقلال و پادیاب از سوی تیم مهمان و رسانه وابسته به آن در حالی مطرح شد که بر اساس نظر کارشناسان داوری و گزارشهای رسمی کمیته داوران، تصمیمات اتخاذشده در آن مسابقه صحیح بوده است. با این وجود، هیچ واکنش یا اقدام بازدارندهای از سوی مراجع مسئول در قبال رفتار تیم پادیاب مشاهده نشد؛ حال آنکه در موارد مشابه، برخوردها با باشگاه استقلال بسیار سختگیرانه و فوری بوده است.
۲. اگر بخواهیم از منظر بدبینانه و مبتنی بر «فرضیه تبانی» به موضوع نگاه کنیم، برگزاری مسابقه در زمین تختی و همچنین اظهارات بازیکن تیم پادیاب مبنی بر هواداری از تیمی دیگر، این شائبه را ایجاد میکند که تلاش شده است با استفاده از زمین نامناسب یا بازی خشن، موجبات آسیبدیدگی بازیکنان استقلال فراهم شود و تیم در آستانه سه مسابقه حساس پیشرو، دچار کمبود بازیکن گردد.
۳. اظهارات غیرحرفهای آقای مازیار زارع، سرمربی تیم ملوان، درباره مسابقه استقلال و پادیاب نیز موضوع دیگری است که انتظار میرود کمیته انضباطی نسبت به آن واکنش قانونی نشان دهد. به نظر میرسد برخی ترجیح میدهند مسابقات بدون استفاده از VAR برگزار شود تا حقوق استقلال و هوادارانش همچون گذشته تضییع گردد و برخی تیمها با گلهای آفساید و صحنههای بحثبرانگیز به موفقیت برسند.
۴. تلاش برخی رسانهها برای اخذ مصاحبههای جهتدار از برخی پیشکسوتان و اعضای سابق کادرفنی استقلال، اقدامی هدفمند برای ایجاد فشار روانی بر تیم قبل از مسابقه با الوصل و بهویژه در آستانه دربی است. انتظار میرود پیشکسوتان عزیز و اعضای سابق کادرفنی استقلال با درایت بیشتری عمل کنند و این موضوع را در نظر داشته باشند که اگر امروز در کادرفنی استقلال حضور داشتند، مواضع فعلی چه تأثیر روانی بر آنان و تیم میگذاشت.
۵. مجموعه رویدادهای اخیر ـ که تنها به چند مورد آن اشاره شد ـ برای هواداران استقلال کاملاً آشنا و تکراری است. خوشبختانه هواداران استقلال بهخوبی منشأ این تحرکات، طراحان و مجریان این سناریوهای تکراری را میشناسند و با اتحاد و همراهی کامل در کنار تیم خود ایستادهاند تا در مسیر کسب افتخارات پیشرو، از آن حمایت کنند.
۶. آنچه برای باشگاه استقلال محل نگرانی است، سکوت و انفعال نهادهای مسئول در قبال اینگونه رفتارهای غیراخلاقی است. این وضعیت میتواند موجب ایجاد ذهنیت منفی و بیاعتمادی در میان هواداران استقلال شود. از اینرو ضروری است که دستگاههای ذیربط، اقدامات قانونی و پیشگیرانه لازم را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهند.