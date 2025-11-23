خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مربی استقلال: زمین تختی کیفیت بازی ما را پایین آورد

مربی استقلال: زمین تختی کیفیت بازی ما را پایین آورد
کد خبر : 1718183
لینک کوتاه کپی شد.

خسرو حیدری، مربی استقلال، با اشاره به بازگشت ملی‌پوشان و آغاز برنامه‌های آماده‌سازی پیش از دیدار با الوصل، تأکید کرد که شرایط تیم رو‌به‌رشد است و انتقادهای اخیر برخی چهره‌ها ارتباطی با واقعیت عملکرد آبی‌ها ندارد.

به گزارش ایلنا،  خسرو حیدری، مربی تیم فوتبال استقلال، در گفت‌وگویی با رسانه رسمی باشگاه درباره آخرین وضعیت آبی‌پوشان پیش از شروع دوباره رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا (ACL2) و لیگ برتر توضیحاتی ارائه کرد.

او با اشاره به پایان دیدارهای ملی و بازگشت تمامی بازیکنان ملی‌پوش گفت برنامه‌های آماده‌سازی تیم با حضور کامل نفرات دنبال می‌شود و استقلال با تمرکز کامل مهیای دیدار حساس برابر الوصل خواهد شد.

حیدری در تشریح عملکرد تیم برابر پادیاب در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی اظهار کرد که کادر فنی پیش از مسابقه نسبت به فشار اولیه حریف هشدار داده بود اما بازیکنان در دقایق ابتدایی غافلگیر شدند. او ضعف کیفیت زمین ورزشگاه تختی را عامل افت سطح فنی مسابقه دانست و افزود حفظ سلامت بازیکنان در چنین شرایطی اولویت اصلی کادرفنی است.

مربی استقلال با اشاره به ویژگی‌های تیم‌های دسته‌دومی از جمله فیزیکی و پرتلاش بودن، تأکید کرد که پادیاب حریفی قابل احترام است و این‌گونه مسابقات همیشه احتمال ایجاد شگفتی دارند.

او در ادامه نسبت به برخی نقدهای مطرح‌شده واکنش نشان داد و گفت: تیمی که بهترین خط حمله لیگ را دارد و در مسیر نتایج مطلوب حرکت می‌کند، شایسته حمایت است نه حاشیه‌سازی. بسیاری از این نقدها بدون تحلیل و از سر دلسوزی نیست.

به گفته حیدری، استقلال به‌عنوان نماینده ایران در آسیا باید با دقت و دور از ریسک در تمام رقابت‌ها شرکت کند، زیرا هرگونه مصدومیت یا افت تمرکز می‌تواند به روند تیم آسیب بزند. او تأکید کرد که جام حذفی به‌دلیل ماهیت غیرقابل پیش‌بینی‌اش همیشه چالش‌برانگیز بوده اما کادر فنی همچنان براساس برنامه پیش می‌رود و تمرکز تیم بر مسابقات لیگ و ACL2 است.

وی همچنین نسبت به اظهارات جنجالی اخیر مازیار زارع واکنش نشان داد و گفت: اظهارنظرهایی که ارتباطی با تیم خودشان ندارد فقط تنش ایجاد می‌کند. تصمیمات داوری بازی استقلال توسط کارشناسان تأیید شده و ورود VAR هم بسیاری از شائبه‌ها را از بین برده است. انتظار می‌رود ارکان قضایی با این رفتارهای غیرحرفه‌ای برخورد جدی داشته باشند.

استقلال خود را برای دیدار پیش‌رو مقابل الوصل در لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب