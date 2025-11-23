مربی استقلال: زمین تختی کیفیت بازی ما را پایین آورد
خسرو حیدری، مربی استقلال، با اشاره به بازگشت ملیپوشان و آغاز برنامههای آمادهسازی پیش از دیدار با الوصل، تأکید کرد که شرایط تیم روبهرشد است و انتقادهای اخیر برخی چهرهها ارتباطی با واقعیت عملکرد آبیها ندارد.
به گزارش ایلنا، خسرو حیدری، مربی تیم فوتبال استقلال، در گفتوگویی با رسانه رسمی باشگاه درباره آخرین وضعیت آبیپوشان پیش از شروع دوباره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا (ACL2) و لیگ برتر توضیحاتی ارائه کرد.
او با اشاره به پایان دیدارهای ملی و بازگشت تمامی بازیکنان ملیپوش گفت برنامههای آمادهسازی تیم با حضور کامل نفرات دنبال میشود و استقلال با تمرکز کامل مهیای دیدار حساس برابر الوصل خواهد شد.
حیدری در تشریح عملکرد تیم برابر پادیاب در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی اظهار کرد که کادر فنی پیش از مسابقه نسبت به فشار اولیه حریف هشدار داده بود اما بازیکنان در دقایق ابتدایی غافلگیر شدند. او ضعف کیفیت زمین ورزشگاه تختی را عامل افت سطح فنی مسابقه دانست و افزود حفظ سلامت بازیکنان در چنین شرایطی اولویت اصلی کادرفنی است.
مربی استقلال با اشاره به ویژگیهای تیمهای دستهدومی از جمله فیزیکی و پرتلاش بودن، تأکید کرد که پادیاب حریفی قابل احترام است و اینگونه مسابقات همیشه احتمال ایجاد شگفتی دارند.
او در ادامه نسبت به برخی نقدهای مطرحشده واکنش نشان داد و گفت: تیمی که بهترین خط حمله لیگ را دارد و در مسیر نتایج مطلوب حرکت میکند، شایسته حمایت است نه حاشیهسازی. بسیاری از این نقدها بدون تحلیل و از سر دلسوزی نیست.
به گفته حیدری، استقلال بهعنوان نماینده ایران در آسیا باید با دقت و دور از ریسک در تمام رقابتها شرکت کند، زیرا هرگونه مصدومیت یا افت تمرکز میتواند به روند تیم آسیب بزند. او تأکید کرد که جام حذفی بهدلیل ماهیت غیرقابل پیشبینیاش همیشه چالشبرانگیز بوده اما کادر فنی همچنان براساس برنامه پیش میرود و تمرکز تیم بر مسابقات لیگ و ACL2 است.
وی همچنین نسبت به اظهارات جنجالی اخیر مازیار زارع واکنش نشان داد و گفت: اظهارنظرهایی که ارتباطی با تیم خودشان ندارد فقط تنش ایجاد میکند. تصمیمات داوری بازی استقلال توسط کارشناسان تأیید شده و ورود VAR هم بسیاری از شائبهها را از بین برده است. انتظار میرود ارکان قضایی با این رفتارهای غیرحرفهای برخورد جدی داشته باشند.
استقلال خود را برای دیدار پیشرو مقابل الوصل در لیگ قهرمانان آسیا آماده میکند.