رم با شکست کرمونزه به صدر رسید

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رُم در ادامه بازی‌های هفته دوازدهم سری A ایتالیا و از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان کرمونزه بود و موفق شد با نتیجه 3 بر یک بر میزبان خود غلبه کند.

برای جالوروسی در این بازی؛ ماتیاس سوله (17)، ایوان فرگوسن (64) و وسلی (69) گلزنی کردند.

در دیگر بازی برگزار شده؛ پارما در خانه هلاس‌ورونا به برتری 2 بر یک رسید.

در ادامه رقابت‌های این هفته و از ساعت 20:30 لاتزیو در خانه پذیرای لچه خواهد بود و در ادامه؛ بازی بزرگ هفته یعنی دربی دلامادونیا از ساعت 23:15 بین تیم‌های اینتر و میلان برگزار می‌شود.

