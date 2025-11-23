خبرگزاری کار ایران
رم با شکست کرمونزه به صدر رسید

تیم فوتبال رُم بازی خارج از خانه مقابل کرمونزه را با پیروزی به پایان رساند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رُم در ادامه بازی‌های هفته دوازدهم سری A ایتالیا و از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان کرمونزه بود و موفق شد با نتیجه 3 بر یک بر میزبان خود غلبه کند.

برای جالوروسی در این بازی؛ ماتیاس سوله (17)، ایوان فرگوسن (64) و وسلی (69) گلزنی کردند.

در دیگر بازی برگزار شده؛ پارما در خانه هلاس‌ورونا به برتری 2 بر یک رسید.

در ادامه رقابت‌های این هفته و از ساعت 20:30 لاتزیو در خانه پذیرای لچه خواهد بود و در ادامه؛ بازی بزرگ هفته یعنی دربی دلامادونیا از ساعت 23:15 بین تیم‌های اینتر و میلان برگزار می‌شود.

 

