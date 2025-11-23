خداداد عزیزی: بازی با نسف سخت است، تیم آماده صعود است
مدیر تیم فوتبال تراکتور پیش از دیدار با نسف قارشی در لیگ نخبگان آسیا تأکید کرد که شاگردانش آماده مسابقه سخت فردا هستند و در صورت نتیجه مطلوب، ۷۰ درصد مسیر صعود را طی خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی در حاشیه آخرین تمرین تراکتور پیش از دیدار با نسف قارشی اظهار داشت: آب و هوا شبیه تبریز است، شرایط خوب است و بچهها آماده و سرحال هستند. امروز هم تمرین خوبی داشتیم و امیدواریم برای بازی فردا آماده شویم.
وی ادامه داد: میدانم بازی سختی در پیش داریم و نمیفهمم چرا برخی این مسابقه را ساده میدانند. نسف تیمی است که در چهار بازی گذشته لیگ نخبگان همیشه گل اول را زده است. در آخرین بازیشان مقابل الوحده هم ابتدا یک بر صفر جلو بودند اما روی اشتباه گلرشان گل دریافت کردند.
خداداد اضافه کرد: تیم نسف شرایط خوبی دارد اما ما هم آمادهایم. اگر از این دیدار دست پر بیرون بیاییم، تقریباً ۷۰ درصد راه صعود را طی کردهایم و سه بازی دیگر باقی مانده که دو مسابقه در خانه برگزار میشود.
مدیر تیم تراکتور در پایان گفت: با توجه به شرایط زمین، زمان بازی و سطح ارتفاع، امیدوارم بچهها فردا بازی خوبی ارائه دهند و نتیجه مطلوب را کسب کنیم.