خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خداداد عزیزی: بازی با نسف سخت است، تیم آماده صعود است

خداداد عزیزی: بازی با نسف سخت است، تیم آماده صعود است
کد خبر : 1718174
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر تیم فوتبال تراکتور پیش از دیدار با نسف قارشی در لیگ نخبگان آسیا تأکید کرد که شاگردانش آماده مسابقه سخت فردا هستند و در صورت نتیجه مطلوب، ۷۰ درصد مسیر صعود را طی خواهند کرد.

به گزارش ایلنا،  خداداد عزیزی در حاشیه آخرین تمرین تراکتور پیش از دیدار با نسف قارشی اظهار داشت: آب و هوا شبیه تبریز است، شرایط خوب است و بچه‌ها آماده و سرحال هستند. امروز هم تمرین خوبی داشتیم و امیدواریم برای بازی فردا آماده شویم.

وی ادامه داد: می‌دانم بازی سختی در پیش داریم و نمی‌فهمم چرا برخی این مسابقه را ساده می‌دانند. نسف تیمی است که در چهار بازی گذشته لیگ نخبگان همیشه گل اول را زده است. در آخرین بازی‌شان مقابل الوحده هم ابتدا یک بر صفر جلو بودند اما روی اشتباه گلرشان گل دریافت کردند.

خداداد اضافه کرد: تیم نسف شرایط خوبی دارد اما ما هم آماده‌ایم. اگر از این دیدار دست پر بیرون بیاییم، تقریباً ۷۰ درصد راه صعود را طی کرده‌ایم و سه بازی دیگر باقی مانده که دو مسابقه در خانه برگزار می‌شود.

مدیر تیم تراکتور در پایان گفت: با توجه به شرایط زمین، زمان بازی و سطح ارتفاع، امیدوارم بچه‌ها فردا بازی خوبی ارائه دهند و نتیجه مطلوب را کسب کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب