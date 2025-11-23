مظفر: تیم ملی فوتسال زنان مقابل برزیل نمایش قابل قبولی داشت
سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از شکست مقابل برزیل تأکید کرد که شاگردانش نمایش خوبی ارائه دادند و آماده مسابقه بعدی مقابل پاناما هستند.
به گزارش ایلنا، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران، پس از اولین دیدار تیمش در جام جهانی برابر برزیل گفت: به بچهها افتخار میکنم. بازی سختی بود و برزیل برای پیروزی بسیار تلاش کرد. آنها تیمی با تجربه بالا، سطح لیگ قوی و رنک اول جهان هستند.
وی افزود: با این حال نمایش تیم ما قابل قبول بود و در دقایقی حریف را تحت فشار قرار دادیم. از عملکرد بازیکنان راضی هستم زیرا بیش از توان خود مایه گذاشتند.
مظفر درباره دیدار بعدی مقابل پاناما تأکید کرد: باید به بازی بعدی متمرکز شویم و پله به پله جلو برویم تا موفق شویم.
او همچنین درباره اهمیت بازیهای تدارکاتی گفت: برای مواجهه با تیمهایی مانند برزیل، باید سالانه مقابل تیمهای برتر جهان بازی کنیم. تجربه بازیهای آسیایی و کافا کافی نیست و برای رقابت در سطح جهانی، نیاز به آمادهسازی گسترده داریم.