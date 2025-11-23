مظفر: تیم ملی فوتسال زنان مقابل برزیل نمایش قابل قبولی داشت

به گزارش ایلنا، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران، پس از اولین دیدار تیمش در جام جهانی برابر برزیل گفت: به بچه‌ها افتخار می‌کنم. بازی سختی بود و برزیل برای پیروزی بسیار تلاش کرد. آن‌ها تیمی با تجربه بالا، سطح لیگ قوی و رنک اول جهان هستند.

وی افزود: با این حال نمایش تیم ما قابل قبول بود و در دقایقی حریف را تحت فشار قرار دادیم. از عملکرد بازیکنان راضی هستم زیرا بیش از توان خود مایه گذاشتند.

مظفر درباره دیدار بعدی مقابل پاناما تأکید کرد: باید به بازی بعدی متمرکز شویم و پله به پله جلو برویم تا موفق شویم.

او همچنین درباره اهمیت بازی‌های تدارکاتی گفت: برای مواجهه با تیم‌هایی مانند برزیل، باید سالانه مقابل تیم‌های برتر جهان بازی کنیم. تجربه بازی‌های آسیایی و کافا کافی نیست و برای رقابت در سطح جهانی، نیاز به آماده‌سازی گسترده داریم.

