مظفر: تیم ملی فوتسال زنان مقابل برزیل نمایش قابل قبولی داشت
سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از شکست مقابل برزیل تأکید کرد که شاگردانش نمایش خوبی ارائه دادند و آماده مسابقه بعدی مقابل پاناما هستند.

به گزارش ایلنا،  شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران، پس از اولین دیدار تیمش در جام جهانی برابر برزیل گفت: به بچه‌ها افتخار می‌کنم. بازی سختی بود و برزیل برای پیروزی بسیار تلاش کرد. آن‌ها تیمی با تجربه بالا، سطح لیگ قوی و رنک اول جهان هستند.

وی افزود: با این حال نمایش تیم ما قابل قبول بود و در دقایقی حریف را تحت فشار قرار دادیم. از عملکرد بازیکنان راضی هستم زیرا بیش از توان خود مایه گذاشتند.

مظفر درباره دیدار بعدی مقابل پاناما تأکید کرد: باید به بازی بعدی متمرکز شویم و پله به پله جلو برویم تا موفق شویم.

او همچنین درباره اهمیت بازی‌های تدارکاتی گفت: برای مواجهه با تیم‌هایی مانند برزیل، باید سالانه مقابل تیم‌های برتر جهان بازی کنیم. تجربه بازی‌های آسیایی و کافا کافی نیست و برای رقابت در سطح جهانی، نیاز به آماده‌سازی گسترده داریم.

