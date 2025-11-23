خبرگزاری کار ایران
توسلی: تیم ملی فوتسال زنان برای دو بازی بعدی می‌جنگد
دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از شکست ۴ بر ۱ مقابل برزیل تأکید کرد که تیم برای دو دیدار آینده جام جهانی تلاش بیشتری خواهد کرد و هدفشان نمایندگی شایسته ایران است.

به گزارش ایلنا،  فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران، پس از اولین دیدار تیمش در جام جهانی مقابل برزیل گفت: تلاش خود را کردیم، اما بعد از جام ملت‌ها تغییر و تحولاتی داشتیم. خوشحالم توانستم با سیوهایم تیم را نجات بدهم.

وی افزود: اگر قبل از جام جهانی در چند تورنمنت با تیم‌های قوی شرکت می‌کردیم، می‌توانستیم نتیجه بهتری بگیریم.

توسلی درباره انگیزه تیم برای ادامه مسابقات تأکید کرد: از روزی که پا به اینجا گذاشتیم، دوست داشتیم نماینده خوبی برای ایران باشیم و خالصانه بجنگیم. قول می‌دهم در دو بازی باقی‌مانده، تمام توان خود را بگذاریم و برنده از زمین بیرون بیاییم.

درب ضد حریق امیردرب