توسلی: تیم ملی فوتسال زنان برای دو بازی بعدی میجنگد
دروازهبان تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از شکست ۴ بر ۱ مقابل برزیل تأکید کرد که تیم برای دو دیدار آینده جام جهانی تلاش بیشتری خواهد کرد و هدفشان نمایندگی شایسته ایران است.
به گزارش ایلنا، فرزانه توسلی، دروازهبان تیم ملی فوتسال زنان ایران، پس از اولین دیدار تیمش در جام جهانی مقابل برزیل گفت: تلاش خود را کردیم، اما بعد از جام ملتها تغییر و تحولاتی داشتیم. خوشحالم توانستم با سیوهایم تیم را نجات بدهم.
وی افزود: اگر قبل از جام جهانی در چند تورنمنت با تیمهای قوی شرکت میکردیم، میتوانستیم نتیجه بهتری بگیریم.
توسلی درباره انگیزه تیم برای ادامه مسابقات تأکید کرد: از روزی که پا به اینجا گذاشتیم، دوست داشتیم نماینده خوبی برای ایران باشیم و خالصانه بجنگیم. قول میدهم در دو بازی باقیمانده، تمام توان خود را بگذاریم و برنده از زمین بیرون بیاییم.