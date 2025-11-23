تیم ملی فوتسال زنان ایران مقابل برزیل شکست خورد

ملی‌پوشان ایران در نیمه اول دو گل دریافت کردند، اما فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم، با واکنش‌های خود مانع از گلزنی‌های بیشتر شد و چند فرصت خطرناک حریف را مهار کرد.

در نیمه دوم، برزیل همچنان تیم ایران را تحت فشار قرار داد و دو گل دیگر به ثمر رساند، اما مهسا کمالی در دقیقه ۲۵ نخستین گل ایران را وارد دروازه برزیل کرد. این دیدار در نهایت با برتری چهار بر یک برزیل خاتمه یافت.

اولین دوره جام جهانی فوتسال زنان از ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در گروه D با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است. دومین مسابقه ایران چهارشنبه پنجم آذر مقابل پاناما برگزار خواهد شد.

گروه‌بندی جام جهانی فوتسال زنان: