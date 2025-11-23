خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیم ملی فوتسال زنان ایران مقابل برزیل شکست خورد

تیم ملی فوتسال زنان ایران مقابل برزیل شکست خورد
کد خبر : 1718142
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین دیدار خود از جام جهانی با نتیجه ۴ بر ۱ برابر برزیل تن به شکست داد.

به گزارش ایلنا،  در نخستین مسابقه تیم ملی فوتسال زنان ایران در جام جهانی امروز یکشنبه دوم آذر، شاگردان ملی‌پوشان ایران از ساعت ۱۵ به مصاف برزیل رفتند و در پایان با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب شدند.

ملی‌پوشان ایران در نیمه اول دو گل دریافت کردند، اما فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم، با واکنش‌های خود مانع از گلزنی‌های بیشتر شد و چند فرصت خطرناک حریف را مهار کرد.

در نیمه دوم، برزیل همچنان تیم ایران را تحت فشار قرار داد و دو گل دیگر به ثمر رساند، اما مهسا کمالی در دقیقه ۲۵ نخستین گل ایران را وارد دروازه برزیل کرد. این دیدار در نهایت با برتری چهار بر یک برزیل خاتمه یافت.

اولین دوره جام جهانی فوتسال زنان از ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در گروه D با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است. دومین مسابقه ایران چهارشنبه پنجم آذر مقابل پاناما برگزار خواهد شد.

گروه‌بندی جام جهانی فوتسال زنان:

  • گروه A: فیلیپین، لهستان، مراکش، آرژانتین

  • گروه B: اسپانیا، تایلند، کلمبیا، کانادا

  • گروه C: پرتغال، ژاپن، تانزانیا، نیوزلند

  • گروه D: برزیل، ایتالیا، ایران، پاناما

 
 
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب